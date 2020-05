Europa positiva, da domani stop al divieto sulle vendite allo scoperto Piazza Affari in rialzo nonostante il freno dello stacco cedole. Spread stabile a 241 punti. Petrolio in rialzo, oro ai massimi da sette anni di Paolo Paronetto e Andrea Fontana

(Epa)

Piazza Affari in rialzo nonostante il freno dello stacco cedole. Spread stabile a 241 punti. Petrolio in rialzo, oro ai massimi da sette anni

3' di lettura

Le Borse europee aprono la settimana in buon rialzo, mentre in molti paesi proseguono le riaperture delle attività economiche dopo il lockdown decretato per arginare la pandemia di coronavirus. Gli acquisti hanno sostenuto le Piazze asiatiche e ora stanno facendo lo stesso con i listini europei. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna così terreno, pur frenato dallo stacco del dividendo da parte di nove big, che ha un impatto sull’indice pari a -0,86 per cento. Sul listino milanese sarà l'ultima seduta di stop alle vendite allo scoperto: la Consob, in linea con analoghi provvedimenti delle autorità di di Austria, Belgio, Francia, Grecia e Spagna, ha infatti deciso di sospendere il divieto a partire da domani.

È sostanzialmente stabile lo spread tra BTp e Bund sul mercato secondario Mts dei titoli di Stato europei nel giorno in cui parte l'emissione del nuovo BTp Italia. Il differenziale di rendimento tra il decennale italiano

benchmark (IT0005403396) e il titolo tedesco di pari durata

e' indicato in avvio a 241 punti base, in frazionale calo dai

242 punti del closing di venerdì. Stabile anche il rendimento del BTp decennale benchmark, indicato all'1,89%, stesso livello del riferimento precedente.

I quattro focus dei mercati

Questa settimana gli occhi saranno puntati, come nella scorsa, su quattro temi che possono muovere i listini in una direzione o in quella opposta. Uno: i dati economici, che aiutano a capire la profondità dei danni fatti dal coronavirus. Due: le risposte delle banche centrali e dei Governi, che sono stati il motivo principale dei rally dei mercati dopo i minimi toccati a marzo. Tre: l’andamento del coronavirus in questa fase 2 generalizzata in molti Paesi del mondo, per capire quanto sia concreto il rischio di una ricaduta. Quattro: i rapporti tra Stati Uniti e Cina, che si stanno deteriorando nuovamente. Basti pensare che venerdì il presidente americano Donald Trump ha minacciato di bloccare la fornitura di chip alla cinese Huawei .

Settimana ricca di appuntamenti