Borse toniche in avvio, la tenuta del Nasdaq dà fiducia agli investitori Resta sotto la lente l’andamento dei contagi ma arriva qualche indicazione positiva dai dati macro. Attesa per i Pmi, mentre l'euro scivola sotto quota 1,17 dollari di Chiara Di Cristofaro e Cheo Condina

Le Borse europee partono con il segno più, sulla scia del buon andamento di Wall Street, dove il Nasdaq ha ripreso la corsa (+1,7%) mentre al Congresso si lavora a un accordo per evitare lo shutdown di bilancio, e puntano su nuove conferme dalla congiuntura europea. Dopo l'ottimismo emerso dall'Ifo tedesco, nuove indicazioni positive sono arrivate sempre dalla Germania dall'indice Gfk (consumatori) e a metà mattinata sono attesi soprattutto i Pmi dell'Eurozona. Ciò mentre i dati sul contagio di Covid in Europa continuano a peggiorare con il numero di decessi record in Spagna. .

A Piazza Affari debole Atlantia

A Piazza Affari in forte rialzo St in scia al Nasdaq ma anche le utility con Snam e Terna; prosegue anche il rally di Fca mentre in coda al listino ci sono Diasorin nonostante il nuovo accordo in Cina, Unicredit ( ancora debole sulle ipotesi di un deal Mps) e Atlantia cdebole sul nuovo intervento del Governo nel riassetto di Aspi che chiede un ruolo di Cdp nell'operazione. Sul resto del listino balza Trevi dopo i conti trimestrali in crescita.

I contagi continuano a fare paura

Gli occhi sono tutti puntati sui i bollettini dei contagi, che mostrano situazioni sempre più critiche in alcuni Paesi come Francia e Spagna. Il timore dei mercati è che si vada verso nuove forme di blocchi delle attività, penalizzando ulteriormente l’economia. Anche perché è chiaro a tutti che il vaccino si farà attendere, rispetto alle speranze di qualche tempo fa.

Tokyo in rosso dopo il lungo week end

Segno meno in chiusura per la Borsa di Tokyo che dopo il lungo week end di festività si ritrova ad avere a che fare con i timori per possibili nuove chiusure e lockdown a causa dell'aumento dei contagi. Sotto pressione i titoli ciclici e il comparto auto, che potrebbero soffrire nuovamente il calo della domanda, mentre si sono salvati quei settori che potrebbero beneficiare di un possibile lockdown, come le società Internet o del gaming online.

Gli appuntamenti della giornata

C'è attesa, sul fronte macroeconomico, per gli indici Pmi di settembre relativi all'Eurozona e agli Usa, da considerare come un ulteriore indicatore della velocità della ripresa post Covid. Arriveranno anche i prezzi delle case. In programma la seconda giornata di audizione di Jerome Powell che parlerà di fronte alla commissione Covid-19 della Camera e i discorsi di Kashkari e Quarles della Fed. Il negoziatore Ue per la Brexit Barnier vola a Londra per incontrare il suo omologo britannico Frost.