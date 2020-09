Borse europee toniche con fiducia su ripresa Cina, a Piazza Affari bene le banche Dopo una settimana nera, i listini cercano di rialzare la testa. Occhi su contagi e pacchetto fiscale Usa. Attesa per l'intervento della presidente della Bce Chistine Lagarde al Parlamento europeo e per il dibattito presidenziale Usa. Spread poco mosso, il dollaro resta forte vicino a quota 1,16 per un euro. La ripresa dei negoziati sulla Brexit sostiene la sterlina di Flavia Carletti e Paolo Paronetto

Dopo una settimana nera, i listini cercano di rialzare la testa. Occhi su contagi e pacchetto fiscale Usa. Attesa per l'intervento della presidente della Bce Chistine Lagarde al Parlamento europeo e per il dibattito presidenziale Usa. Spread poco mosso, il dollaro resta forte vicino a quota 1,16 per un euro. La ripresa dei negoziati sulla Brexit sostiene la sterlina

Borse europee brillanti, confortate dai dati pubblicati in Cina nel week end: i profitti in dei gruppi industriali sono cresciuti per il quarto mese consecutivo in agosto, rafforzando la fiducia nella solidità della ripresa della Repubblica Popolare. I listini continentali stanno mettendo a segno il miglior rialzo da due settimane e cercano così di recuperare terreno anche se l’avversione al rischio rimane comunque elevata, come testimonia la forza del dollaro, e strettamente collegata all’andamento dei contagi da Covid 19 e al rischio di nuovi lockdown. Gli indici sono comunque aiutati anche dalla performance di Wall Street venerdì, dove gli indici hanno chiuso in buon rialzo con un nuovo rally dei titoli tecnologici. In deciso rialzo il FTSE MIB milanese, trainato dai guadagni dei titoli bancari, mentre restano in coda i titoli più difensivi come i farmaceutici, a partire da Diasorin.

Sul fronte coronavirus, il premier francese, Jean Castex, venerdì ha fatto sapere di non escludere la possibilità di un nuovo lockdown, se la situazione dovuta al Covid dovesse peggiorare ulteriormente. Del resto in Francia i contagi giornalieri si sono spinti a circa 16mila unità. Ma anche altri paesi, come la Gran Bretagna, stanno incrementando le misure restrittive. L’attenzione dei mercati sarà poi rivolta all’audizione della presidente della Bce Christine Lagarde di fronte al Parlamento europeo, mentre negli Stati Uniti cresce l’attesa per il primo dibattito televisivo tra il presidente Donald Trump e lo sfidante democratico Joe Biden, in calendario domani. Focus anche sulla ripresa dei negoziati tra Unione europeo e Regno Unito sulla Brexit: la speranza di un accordo sostiene la sterlina.

Tra i titoli di Piazza Affari, Fiat Chrysler Automobiles guadagna terreno insieme a tutto il settore auto europeo. Venerdì pomeriggio, a mercati chiusi la Commissione europea ha reso noto che Fca e Peugeot hanno sottoposto alla Commissione degli impegni per ottenere il via libera alla fusione. Si tratta di rimedi per superare i dubbi europei sull'operazione, con particolare riferimento al segmento dei veicoli commerciali leggeri. Come ricordano gli analisti di Equita, «Psa e Fca controllano congiuntamente circa un terzo del mercato europeo (dei veicoli commerciali leggeri) con punte tra il 40% e 50% in Paesi come Italia e Francia» e, secondo indiscrezioni giornalistiche, le due società sarebbero disposte a concedere ai concorrenti l'utilizzo della loro rete post-vendita e Psa si sarebbe impegnata ad aumentare la quota di veicoli a marchio Toyota attualmente prodotti dalla jv già esistente fra le due case

Amplifon in evidenza, da Sonova indicazioni positive

Bene Amplifon, sostenuta dalle indicazioni positive per il settore arrivate da Sonova. Il gruppo svizzero ha alzato la guidance per l'esercizio 2020-21, prevedendo ora ricavi del primo semestre (aprile-settembre) in calo del 21% e per il secondo semestre (ottobre-marzo) in crescita del 4-8%. Gli analisti di Equita indicano che il mercato degli apparecchi acustici nel complesso è visto in leggera flessione nelle ultime settimane rispetto allo scorso anno ma con alcune aree tornate a crescere. Le indicazioni date da Sonova e le stime sul mercato, «sono di supporto per Amplifon, che dovrebbe sovraperformare negli Stati Uniti».

Atlantia debole, torna lo spettro della revoca della concessione

Torna invece sotto pressione Atlantia, a fronte della persistente incertezza sul dossier Aspi con la possibile revoca della concessione che torna prepotentemente d'attualità. Da un vertice notturno a Palazzo Chigi tenutosi ieri sarebbe emerso l'orientamento del governo di andare avanti con la revoca della concessione ad Autostrade, se dalla controllante non arriveranno entro il 30 settembre risposte che consentano di portare avanti il percorso deciso a luglio dal governo per rendere Aspi pubblica con l'ingresso di Cdp. Stando ad alcune indiscrezioni, in una lettera inviata ad Atlantia il Governo contesta soprattutto la decisione di procedere a una vendita in autonomia di Aspi, come deliberato dal cda della holding lo scorso giovedì che ha identificato due strade per il disimpegno dalla concessionaria: la scissione a favore degli attuali soci (procedura che in teoria potrebbe anche vedere la partecipazione di Cdp, se interessata) o la cessione in blocco dell'88%.