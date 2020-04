Borse, l'Europa tenta il rimbalzo. Piazza Affari a +2% con Azimut e Nexi in luce

2' di lettura

Partenza in rialzo per le Borse europee, che tentano il recupero dopo il mercoledì nero sui mercati globali. In recupero anche il prezzo del petrolio, ma va detto che restano gli acquisti anche sui beni rifugio, con oro e dollaro entrambi in rialzo. A Piazza Affari scatto di Azimut e Nexi nelle prime battute, ma si muovono bene tutti i bancari. Fuori dal listino principale non fa prezzo Guala Closures dopo che Investindustrial ha annunciato un'Opa a 6 euro per azione.

Andamento Piazza Affari FTSE Mib

Sono rimbalzate, rispetto ai minimi toccati a marzo, grazie agli aiuti pubblici all’economia e nella speranza della fine graduale dei lockdown. Ma ora le Borse globali iniziano a domandarsi davvero: come sarà il mondo dopo il coronavirus? È questa domanda - con le stime del Fondo monetario che indicano una pesante recessione globale e un gigantesco aumento dei debiti pubblici - che negli ultimi giorni ha pesato sulle Borse europee.

La grande incertezza

Dai minimi toccati a marzo, le Borse hanno recuperato molto terreno perso. Soprattutto quelle Usa. Addirittura alcuni titoli americani, come Apple e Netflix, sono tornati sui massimi storici. Ma ora , dopo il rimbalzo, per le Borse inizia una nuova fase: quella della conta dei danni. Le stime del Fondo monetario sono pessime: parlano della peggiore recessione dal 1929 e di un aumento esponenziale dei debiti pubblici. I conti trimestrali delle aziende Usa, le prime a pubblicare i bilanci relativi al periodo gennaio-marzo, sono altrettanti pessimi: il calo degli utili è per tutte superiore al 40-50%. Così le Borse, nei giorni scorsi speranzose per la fine graduale dei lockdown nel mondo, sono tornate ad incupirsi. Perché si domandano come sarà il mondo dopo il lockdown.

Il caso italiano