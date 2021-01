Borse europee attese in rialzo. Piazze cinesi in calo sul ritorno del virus Oggi sui mercati il test delle dimissioni dei ministri di Italia Viva dal Governo: il primo test è dato dalle aste di BTp. Borse europee attese in rialzo, inclusa Milano

Oggi sui mercati il test delle dimissioni dei ministri di Italia Viva dal Governo: il primo test è dato dalle aste di BTp. Borse europee attese in rialzo, inclusa Milano

Se ieri le parole concilianti di Giuseppe Conte uscito dal Quirinale avevano calmato la Borsa (che alla fine è stata la migliore d’Europa con un +0,43%) e lo spread tra i BTp e i Bund (che ha chiuso a 109 punti base), oggi i mercati finanziari - per quanto riguarda l’Italia - faranno i conti con la mossa serale di Renzi. Le dimissioni dei ministri di Italia Viva, sebbene annunciate più volte da giorni, sono infatti arrivate solo in serata a mercati chiusi: la reazione di Borsa e spread a questa mossa si vedrà dunque oggi. Per ora i futures indicano per Piazza Affari un’apertura positiva, in linea con quella delle altre Borse europee. Ma la giornata è lunga. E, ironia della sorte, inizierà con un’asta di BTp per oltre 9 miliardi: banco di prova importante per la tenuta dei mercati. Listini asiatici contrastati, con le piazze cinesi di Shenzhen e Shanghai che viaggiano in negativo dopo il primo decesso per coronavirus da aprile e l’espansione di nuovi cluster con il maggior numero di casi di Covid-19 da dieci mesi. Per la stessa ragione, nella notte petrolio in calo decimale (-0,3% il Brent). Positive Tokyo, Hong Kong e Sydney. In calo anche l’oro sul rimbalzo del dollaro e dei rendimenti dei Treasury mentre gli investitori attendono dettagli sul piano del presidente eletto Joe Biden per contrastare la pandemia.

La crisi di Governo e l’anestetico della Bce

Qualunque sia la reazione di oggi dei mercati al fatto che Renzi ha ritirato i ministri ma ha lasciato aperta la porta ad un accordo di legislatura, una cosa è certa: la presenza forte delle banche centrali in questo periodo di Covid anestetizza i mercati e rende meno forte l’impatto delle crisi politiche.

Ieri la presidentessa Bce, Christine Lagarde, in un certo senso l’ha ribadito: «Il Pepp (il piano di acquisti di titoli varato per far fronte alla pandemia, ndr) è di sua natura eccezionale e fra le sue doti ha la flessibilità. Abbiamo già incrementato due volte la sua dotazione per raggiungere il nostro scopo di mantenere condizioni di finanziamento favorevoli e fornire sostegno all’economia. Siamo determinati a continuare a farlo e se occorrerà aumenteremo ancora la sua dotazione».

Difficile, dopo una dichiarazione così forte (ovviamente non legata alla crisi politica italiana ma alla pandemia), che i mercati possano imbizzarrirsi troppo. Qualunque sia lo sviluppo di questa crisi di Governo.

Gli appuntamenti di oggi

La giornata si apre con il Pil tedesco 2020 e con le richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione negli Stati Uniti. Sempre dagli Usa sono attesi i prezzi all'import. In calendario anche la pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione della Bce, il rapporto mensile dell'Opec e le vendite di auto in Russia. Previsti anche i discorsi di Powell e Bostic della Fed e del ministro dell'economia tedesco Altmaier.