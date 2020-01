Borse, rimbalzo in avvio. Chiusura positiva anche per i listini asiatici Dopo i ribassi dei giorni scorsi, a causa delle tensioni tra Stati Uniti e Iran, le Borse europee tentano un recupero sulla scia di Wall Street

(AFP)

2' di lettura

Sulle Borse globali tiene ancora banco lo scontro tra Stati Uniti e Iran, dopo l’uccisione del generale Soleimani da parte degli Usa. Dopo due giornate negative sui listini globali (venerdì 3 gennaio e lunedì 6), oggi le Borse europee tentano un rimbalzo in avvio, con gli investitori che ritengono che gli effetti sull'economia dello scontro geopolitico potrebbero essere limitati. Questo dopo che i listini asiatici hanno chiuso in positivo con l'indice Nikkei che ha terminato la seduta con un progresso dell'1,6% a 23.576 punti, poco sotto al massimo di 23.577,5 punti .

Andamento Piazza Affari FTSE Mib

Gli avvenimenti di oggi

Gli occhi degli investitori sono tutti puntati sul Medio Oriente, ma anche sugli indicatori economici: i mercati, che fino al 2 gennaio erano volati sui massimi storici, scommettono infatti su una ripresa dell’economia nel 2020. Dunque sia eventi imponderabili (come una guerra in Medio Oriente) o i dati economici sono osservati speciali sui mercati perché potrebbero cambiare queste rosee aspettative.

La giornata macroeconomica si apre con i dati Istat su rapporto deficit/Pil e inflazione in Italia. Dati importanti per il nostro Paese e anche per i titoli di Stato e lo spread tra BTp e Bund. I prezzi al consumo vengono rilevati anche su scala Eurozona (con in più le vendite al dettaglio).

Dagli Stati Uniti arrivano invece la bilancia commerciale, l’indice Ism non manifatturiero e gli ordinativi industriali.