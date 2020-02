Il risiko spinge ancora Piazza Affari, ma crolla Campari Resta alta l'attenzioe sul coronavirus e sugli interventi della Cina a sostegno dell'economia. In Italia fari ancora accesi su Intesa-Ubi, in calendario il cda straordinario di Ubi Banca che deve valutare l'0fferta. Acquisti sull'oro che resta sopra i 1.600 dollari al barile, attesa per i verbali dell'ultima riunione della Fed. di Chiara Di Cristofaro

Partono in rialzo le Borse europee dopo la debolezza della vigilia, mentre s Piazza Affari il risiko bancario resta sotto i riflettori. Più cauti i rialzi di Intesa Sanpaolo e Ubi Banca, che oggi riunione il cda straordinario per valutare l'offerta di Ca' de Sass mentre recupera Bper dopo lo scivolone di ieri, sulle prospettive di un aumento di capitale da 1 miliardo per l'acquisto di 4-500 sportelli di Ubi Banca, a valle della maxi operazione.

I timori sul coronavirus

Martedì, come accennato, è stata la Apple a far preoccupare i listini. Il gruppo ha infatti annunciato che i ricavi caleranno nel trimestre in corso, un po’ per la frenata nella produzione e un po’ per il calo della domanda in Cina. Entrambi i fattori sono conseguenza del coronavirus e soprattutto delle misure draconiane prese dalla Cina e da molti Paesi per ridurre il contagio. Questo ha fatto preoccupare i listini perché la Cina è uno snodo importante della cosiddetta «supply chain» globale, cioè la catena del valore e delle forniture, mentre l’iPhone è l’emblema dei prodotti costruiti con parti create in molti Paesi del mondo: l’allarme di Apple è dunque un allarme per tutti. Preoccupazione anche per i consumi americani: Il Cfo di Walmart Inc. ha dichiarato che il virus potrebbe ridurre di alcuni centesimi gli utili del primo trimestre per azione. I ricavi in calo potrebbero essere un indicatore di una riduzione dei consumi americani, sebbene la società ha dichiarato di aver chiuso “meno di una manciata” di negozi nel paese.

Detto questo, gli investitori internazionali sembrano restare ottimisti sui mercati. Lo ha dimostrato ieri anche il sondaggio di febbraio condotto da Bank of America tra 221 gestori globali: se è vero che le loro previsioni sull’andamento dell’economia peggiorano (tra gli intervistati quelli che pensano che la congiuntura migliorerà nei prossimi 12 mesi sono solo il 18% in più rispetto a quelli pessimisti, contro il 36% di gennaio), è anche vero che questo peggioramento del quadro congiunturale non cambia i comportamenti di chi investe.

Anzi: se ci si poteva aspettare più beni rifugio e meno azioni, a febbraio è accaduto l’esatto contrario. L’allocazione dei portafogli sulla liquidità è infatti diminuita dal 4,2% di gennaio al 4%: livello minimo dal marzo 2013. Contemporaneamente il sovrappeso delle azioni globali è aumentato di un punto al 33%, massimo degli ultimi 20 mesi. E anche la sovraesposizione sulle Borse dei Paesi emergenti è aumentata di 3 punti, al 36%. Segno di tutto, tranne che di paura. Più probabilmente è la fiducia nel potere delle banche centrali a guidare le scelte.

Gli appuntamenti di oggi

Fondamentali, ancora una volta, sono dunque i dati macroeconomici in arrivo. Si parte in mattinata con l’inflazione in Gran Bretagna. Dagli Stati Uniti sono attesi i prezzi alla produzione, le licenze edilizie e i nuovi cantieri residenziali. In giornata vengono anche pubblicati i verbali dell’ultima riunione del Fomc (il braccio di politica monetaria della Fed).