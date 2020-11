Le Borse ancora in rialzo puntano su Biden alla Casa Bianca. Focus sulle trimestrali Partenza positiva per i listini europei, dopo due sedute in rally e nonostante l’esito incerto del voto Usa. Trimestrali sotto i riflettori, con Unicredit e Bper in focus. Scatto di Tenaris di Chiara Di Cristofaro ed Eleonora Micheli

Partenza positiva per i listini europei, dopo due sedute in rally e nonostante l'esito incerto del voto Usa. Trimestrali sotto i riflettori, con Unicredit e Bper in focus. Scatto di Tenaris

Borse europee lanciate al rialzo, dopo due sedute consecutive in rally e sebbene negli Stati Uniti ancora non sia stato proclamato il presidente, anche se ormai Joe Biden sembra il favorito dopo avere conquistato Stati chiave. Wall Street ha chiuso in deciso progresso, festeggiando la possibile combinazione del candidato Dem con il buon risultato raggiunto dai Repubblicani, che dovrebbero confermare la maggioranza in Senato.

Perché l'esito incerto del voto Usa piace al mercato

Per alcuni analisti si tratta della migliore soluzione per i mercati visto che dovrebbero così "essere evitate sia tasse troppo alte, sia spese pubbliche elevate, mentre l'inflazione dovrebbe rimanere sotto controllo. In più, le relazioni internazionali degli Stati Uniti dovrebbero essere più distese", ha commentato un esperto. Ecco perché ieri Oltreoceano l'S&P 500 (+2,2%) e il Nasdaq Composite (+3,8%) hanno registrato la migliore seduta successiva alle elezioni presidenziali di tutta la loro storia.

Trimestrali sotto la lente, scatto di Tenaris dopo i conti

Nel frattempo va avanti a pieno ritmo la stagione delle trimestrali. Unicredit ha annunciato di avere chiuso il periodo luglio-settembre con un utile netto in calo del 42,4% a 680 milioni. Il risultato è pero' sopra le attese degli analisti. Sopra le attese del mercato anche i numeri di Tenaris con titolo in rally che non ha fatto prezzo in apertura. Ha comunicato i conti anche Snam: nei primi nove mesi del 2020 l'utile netto adjusted si è attestato a 873 milioni (+0,7%) "grazie anche alle azioni di ottimizzazione della struttura finanziaria".

Borsa Tokyo: Nikkei chiude a +1,73%, al top da ottobre 2018

L'indice Nikkei chiude la seduta con un nuovo significativo rialzo, guadagnando l'1,73% a 24.105,28 punti: per la prima volta da gennaio si attesta sopra la soglia simbolica di 24mila punti e totalizza il livello piu' elevato dal 3 ottobre 2018. L'indice allargato Topix ha guadagnato l'1,39% a 1.649,94 punti. A incidere, ragionevolmente, lo spoglio elettorale negli Usa: il profilarsi di una vittoria di Joe Biden alle Presidenziali ha contribuito a creare un clima euforico, nonostante le incognite legate a un congresso che si annuncia con una composizione divisa