Borse positive. Piazza Affari vola con stop a procedura infrazione, giù lo spread All'indomani delle nomine ai vertici europei con Lagarde alla Bce di Chiara Di Cristofaro

3' di lettura

Giornata positiva sui listini europei, il giorno dopo l’accordo per la nomina dei nuovi vertici delle istituzioni europee, ora al vaglio del Parlamento. Christine Lagarde guiderà la Bce e che i mercati percepiscono come «colomba», dando quindi maggiori possibilità a un proseguimento dlele politiche di stimolo all'economia. La migliore è Piazza Affari, con il FTSE MIB in rialzo e lo spread BTp-Bund in calo sui minimi da oltre un anno e i rendimenti sul decennale ai minimi dal maggio 2018 grazie allo stop da parte della Commissione Ue alla procedura d'infrazione per deficit eccessivo basata sul debito. La decisione di Bruxelles, anticipata da Radiocor, arriva dopo che fino a qualche settimana fa la procedura sembrava scontata ma con l’aggiustamento dei conti pubblici dei giorni scorsi è stata definitivamente scongiurata. Restano le incognite per la legge di Bilancio del 2020, ma sui conti 2019 il Governo l’aggiustamento l’ha fatto.

Andamento dello spread Btp / Bund

Sull'azionario milanese prosegue in recuperoAtlantia in attesa di novità sulla possibile revoca della concessione autostradale: secondo il Sole 24 ore, il parere della commissione del ministero delle Infrastrutture contempla anche l`ipotesi di rinegoziazione della concessione. Il parere evidenzierebbe i presupposti per la revoca della concessione, ma i rischi in termini di contenzioso e di pagare un eventuale indennizzo sarebbero significativi. Buono spunto per Fiat Chrysler Automobiles dalle vendite negli Usa, ma si muove bene tutta la galassia con Ferrari che aggiorna i massimi storici. Acquisti anche su Poste Italiane, mentre continua il rialzo per le utility a partire da Enel e Terna che beneficiano del calo dei rendimenti sui titoli di Stato e quindi della riduzione dei costi sul loro debito. Male Saipem che perde oltre due punti ed è in coda al listino con il petrolio che ieri ha perso il 4%, deboli anche le banche a partire daIntesa Sanpaolo con Jefferies che ha tagliato il giudizio a underperform con target a 1,70 euro.

Andamento Piazza Affari FTSE Mib

Sul fronte macroeconomico, un ulteriore segnale positivo per l'Italia è arrivato dal Pmi servizi di giugno, salito a 50,5 punti dai 50 punti di maggio e oltre le attese degli economisti. Migliorato anche il Pmi composito che passa da 49,9 punti a 50,1 punti, mostrando quindi un'espansione dell'economia rispetto alla lieve contrazione del mese precedente. Lieve espansione per il comparto anche nell'Eurozona, aumentato da 52,9 punti di maggio a 53,6 punti, la più forte crescita dell’attività da ottobre 2018. L'indice composito, una media tra quello manifatturiero e quello dei servizi, si è rafforzato salendo a giugno a 52,2 punti dai 51,8 di maggio. Si posiziona così su un valore leggermente superiore alla recente stima flash di 52,1 punti Quello di giugno è il valore più alto registrato da novembre 2018.