Borse puntano sul Recovery Fund da 750 mld. L’ottimismo su ripresa spinge Wall Street L’attenzione degli investitori è puntata verso la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen che illustrerà la proposta di revisione del budget Ue in funzione anti-Covid. L'ottimismo sulla ripresa economica, che potrebbe essere più rapida del previsto, e per la gestione della pandemia lascia sullo sfondo le tensioni a Hong Kong e tra Usa e Cina di Chiara Di Cristofaro

(REUTERS)

4' di lettura

Un'altra seduta in forte rialzo per le Borse europee, spinte dagli acquisti sulle auto, sulle banche e ancora sui titoli del settore viaggi. Anche Piazza Affari, debole a inizio giornata, ha preso con decisione la via del rialzo. I mercati nelle ultime sedute hanno mostrato un solido ottimismo sulle possibilità di una ripresa economica più rapida del previsto: hanno sorpreso in positivo gli indicatori sulla fiducia tedesca così come i dati sulle vendite di nuove case negli Stati Uniti. Inoltre, si guarda con fiducia anche ai progressi sulla gestione della pandemia di Covid-19, con le cure che appaiono sempre più efficaci, i casi in calo e gli studi sui vaccini che proseguono.

Wall Street in rialzo tra ottimismo per ripresa e misure stimolo

I venti di ripresa spingono anche Wall Street in una seduta caratterizzata da forti rialzi in linea con l'Europa. Sul fronte del sostegno all'economia, aumentano le possibilità di un nuovo intervento da parte degli Usa, dopo che il leader repubblicano al Senato, Mitch McConnell, ha detto che è probabile un nuovo piano di aiuti. L’ottimismo però è frenato dalle crescenti tensioni a Hong Kong e dai botta e risposta sempre più duri tra Usa e Cina che alimentano il nervosismo e pesano soprattutto sul petrolio, in calo. Tra i settori in evidenza nel pre-Borsa quello delle compagnia aeree con United, American Airlines e Delta che segnano progressi vicini al 10% e quello dei gruppi di crociere. Bene anche le banche.

Spread in area 190 punti base, tassi in calo nell'asta BoT

Prosegue la tendenza favorevole sui mercati del reddito fisso, con lo spread tra BTp e Bund che sul decennale è sceso sotto i 200 punti toccando un minimo a 192 punti (rendimento sotto la soglia dell’1,5%) per poi risalire a 199. Lo spread era a 190 punti il 7 aprile scorso. Intanto, il Tesoro ha assegnato in asta BoT semestrali per 6,5 miliardi, a fronte di una richiesta per 11,2 miliardi. Il rendimento medio ponderato semplice dei titoli è pari a 0,012%, in calo di 22 punti. Collocati anche BoT flessibili per 3,5 miliardi (6,5 mld la richiesta), con un rendimento medio dello 0,055 per cento.

Occhi puntati sulla cura anticrisi Ue. Preoccupano le tensioni Usa-Cina

Intanto, sul fronte europeo, c'è attesa per la discussione della Commissione europea sul piano anticrisi per l'Ue e per il Recovery fund che dovrebbe essere da 750 miliardi di euro secondo quanto anticipato da Gentiloni su Twitter. Il Giappone, intanto, ha approvato un nuovo maxi piano di aiuti, oltre 1.100 mld di dollari a sostegno della ripresa, con Tokyo che ha chiuso sui massimi da tre mesi. L'ottimismo però è frenato dalle crescenti tensioni a Hong Kong e dai botta e risposta sempre più duri tra Usa e Cina che alimentano il nervosismo.

Auto e banche sotto i riflettori, a Piazza Affari corre Fca

A trainare gli acquisti sono i titoli del comparto auto (+6% l'eurostoxx del comparto), galvanizzati dalla ripresa e dalla fine del lockdown così come dai piani di aiuti (ieri è stato annunciato quello francese) e le banche (+5%), ma continuano ad andare bene anche i titoli legati ai viaggi (+3%) con Tui che a Londra ha messo a segno un +80% in due sedute. Piazza Affari, dopo i dubbi iniziali, ha preso la via del rialzo e si muove in scia all'Europa con gli acquisti che premiano Fca (+5%) ma anche Cnh e Pirelli (+4% per entrambe). Tra le banche corre Unicredit (brevemente fermata in asta) ma salgono di poco meno di 4 punti anche Mediobanca, Bper e Intesa. Acquisti su Atlantia mentre è in corso il vertice di Governo per sciogliere il nodo connessione.