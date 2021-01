Borse europee attese in rialzo. Listini asiatici positivi Tiene banco la crisi politica italiana, che per ora ha però pesato poco su Borsa e BTp. Oggi Stellantis debutta a Wall Street

(REUTERS)

È sempre la crisi politica italiana a tenere banco, in Europa, sui mercati finanziari. Oggi il passaggio di Giuseppe Conte al Senato sarà cruciale per capire il destino del Governo. L’attenzione degli operatori è sulla Borsa di Milano e sui titoli di Stato (con lo spread tra BTp e Bund che ieri è salito sull’altalena ma alla fine ha chiuso solo in lieve rialzo a 113 punti base). Oggi però Piazza Affari sembra ben intonata grazie al clima ottimistico delle altre Borse europee. I futures sugli indici azionari dell’Eurozona, infatti, salgono tutti intorno al mezzo punto percentuale in attesa dell’apertura ufficiale dei listini. Anche in Asia le Borse segnano guadagni consistenti dopo la debolezza di ieri, galvanizzati dal Pil cinese (+6,5% nel quarto trimestre 2020) che fa da traino all’economia dell’area. Il Nikkei 225 di Tokyoha chiuso a +1,4%; più corposo il balzo in atto a Hong Kong (oltre il 2%), che beneficia in modo particolare della crescita della Repubblica popolare. Shanghai, viceversa, registra prese di beneficio sulle blue chips dopo gli acquisti recenti.

Il cambio euro-dollaro sale sopra quota 1,20 dopo un minimo di oltre sei settimane. La valuta statunitense torna a deprezzarsi sulla moneta unica anche

La crisi politica italiana

Per quanto incerta sia la crisi del Governo Conte, per ora non si sono visti particolari scossoni né sulla Borsa né sullo spread tra BTp e Bund. Quest’ultimo è salito da quando Matteo Renzi ha tolto il sostegno al Governo di Italia Viva, ma non certo in maniera drammatica: in fin dei conti lunedì (dopo aver toccato un picco a 119 punti base) ha chiuso a 113, con un lievissimo aumento rispetto ai 112 del giorno prima e ai circa 100 dei giorni precedenti alla crisi di Governo. Poca cosa, insomma, considerando che ancora non si vede la luce in fondo al tunnel della crisi politica italiana.

I motivi sono sostanzialmente tre. Uno: sul mercato si sente forte il sostegno (non solo all’Italia, ma a tutti i bond dei Paesi europei) della Banca centrale europea, che sta comprando titoli di Stato per far fronte alla pandemia. Due: nessuno, nonostante l'incertezza sull'esito di questa crisi, non ci si attende elezioni anticipate (che sono la cosa che più spaventa il mercato per l’estrema incertezza che ne deriverebbe). Tre: negli ultimi giorni ci sono state un po’ di pressioni al rialzo anche sui rendimenti del Bund, cosa che ha avuto un effetto positivo sullo spread con i BTp.

Giorni ricchi di eventi

Ma la settimana non è concentrata solo sulla crisi italiana. Questa è la settimana dell’insediamento di Joe Biden alla presidenza degli Stati Uniti (il 20 gennaio): da un lato si temono disordini e proteste dopo l’assalto a Capitol Hill, ma dall’altro si attende il forte interventismo che il presidente ha annunciato per le prime settimane del suo mandato. A partire dal maxi-pacchetto di stimoli fiscali. Oggi parlerà Janet Yellen, ex presidente della Fed e nuovo segretario all’economia.