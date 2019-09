Europa positiva sperando nei colloqui Usa-Cina, a Piazza Affari utility ok Il segretario al Tesoro americano, Steven Mnuchin, ha confermato che le trattative commerciali tra Washington e Pechino riprenderanno il mese prossimo. A Piazza Affari la Juventus continua a perdere terreno dopo la pubblicazione del bilancio e l'annuncio dell'aumento di capitale. Euro sotto 1,10 dollari, petrolio in calo di Paolo Paronetto

2' di lettura

Avvio di seduta in cauto rialzo per le Borse europee. I principali listini continentali, tra cui il FTSE MIB milanese, recuperano terreno dopo che il segretario al Tesoro Usa, Steven Mnuchin, ha confermato che le trattative commerciali tra Stati Uniti e Cina riprenderanno il prossimo mese. A ottobre sono infatti previsti incontri al vertice tra i due Paesi. A calmare però l’entusiasmo è l’andamento dell’economia, dopo che ieri gli indici Pmi (che misurano l’umore e le prospettive future dei direttori d’acquisto delle aziende) hanno mostrato una frenata in Europa soprattutto sul settore manifatturiero.

Andamento Piazza Affari FTSE Mib

Juventus ancora ko, corrono le utility

Tra i titoli milanesi a maggiore capitalizzazione, continua a perdere terreno la Juventus Fc, già ieri in calo del 4,75%. Venerdì scorso il club bianconero ha annunciato per l'esercizio chiuso a giugno una perdita di 39,9 milioni, dovuta in particolare all'incremento dei costi del

personale tesserato. I ricavi, d'altra parte, sono cresciuti del 23,1% a 621,5 milioni. Per « rafforzare la struttura patrimoniale e sostenere gli

investimenti sulla squadra e sulla strategia commerciale», la Juventus ha quindi annunciato un aumento di capitale fino a 300 milioni. Dopo un avvio positivo sono contrastate le azioni delle banche, con Banca Pop Er in calo, mente guadagna terreno Intesa Sanpaolo.

Sono in evidenza le utility, titoli difensivi che non risentono dei timori di recessione e favoriti anche dal contesto di bassi tassi di interesse. Guadagnano così terreno Hera, Snam Rete Gas, Terna, A2a e Italgas.

Giù Fca: Tribunale Ue conferma, deve restituire aiuti Lussemburgo

Perde terreno Fiat Chrysler Automobiles, dopo che il Tribunale Ue ha confermato la decisione della Commissione europea relativa alle misure di aiuto decise dal Lussemburgo a favore di Fiat Chrysler Finance Europe. Si tratta del "tax ruling" che permise alla società di determinare annualmente i profitti tassabili a titolo di imposta sulle società nel Granducato. Quattro anni fa la Commissione considerò tali misure un aiuto di Stato illegale per cui il Lussemburgo venne obbligato a recuperare l'ammontare dell'aiuto presso Fiat Crysler Finance Europe, pari a 20 milioni di euro.

Il cambio euro / dollaro

Euro ancora sotto 1,10 dollari, poco mosso lo spread

Sul mercato dei cambi, l'euro resta sotto quota 1,10 dollari ed è indicato a 1,0991 (1,0996 ieri in chiusura). La moneta unica vale anche 118,24 yen (118,17), mentre il rapporto dollaro/yen è a 107,57 (107,47). In calo il prezzo del petrolio: il future novembre sul Wti cede lo 0,67% a 58,25 dollari al barile, mentre l'analoga consegna sul Brent perde lo 0,73% a 64,30 dollari.