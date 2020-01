Borse europee attese in rialzo Tokio chiude la seduta in positivo Dopo la psicosi da virus cinese, che ha colpito le Borse giovedì, oggi i listini europei sono attesi in rialzo. Positiva anche la chiusura del Nikkei 225

Dopo una giornata nera giovedì, in preda alla psicosi per il virus cinese che ormai sta varcando i confini del Paese, le Borse europee sono attese oggi in rialzo/ribasso secondo i futures. L’indice Nikkei 225 ha chiuso la sessione in rialzo dello 0,13%. In Cina il Capodanno lunare preoccupa ancora di più le autorità, in quanto i festeggiamenti aumentano le probabilità di contagio del coronavirus. Shangai è invece chiusa per il capodanno lunare. Ieri sera i timori sul virus si sono affievoliti quando l’Oms ha annunciato che non si tratta di un’emergenza internazionale.

Effetto virus

Gli occhi degli investitori sono da giorni puntati sull’epidemia scoppiata in Cina e sulla sua evoluzione. Il timore è che, come accadde nel 2003 ai tempi della Sars, questa epidemia possa avere un impatto sui mercati e sull’economia reale. Il canale di trasmissione principale dalla salute all’economia è rappresentato dal turismo e dai movimenti aerei: l’effetto psicologico prodotto dalle notizie che girano tra un sito e l’altro può infatti indurre molte persone a evitare viaggi, vacanze e spostamenti, pesando su compagnie aeree, siti turistici e così via. Soprattutto perché questa epidemia coincide con il capodanno cinese.

Ai tempi della Sars la Borsa cinese perse circa il 10% (per poi recuperare tutto però) e il Pil ebbe un impatto negativo. Per cui i mercati, guardando quell’esempio, temono un effetto analogo. O forse anche peggiore, se si considera che nel 2003 la Cina pesava solo per il 9% nell’economia globale e ora pesa per il 19%.

Detto questo, però, i timori sono quantomeno prematuri per un virus ancora molto circoscritto. Soprattutto ora che l’allarme internazionale è stato ridimensionato dall’Oms. Dunque è probabile che le Borse abbiano preso questa supposta epidemia come semplice pretesto per moderare l’andatura dopo i record toccati fino a pochi giorni fa. Ovviamente bisognerà vedere l’evoluzione e l’impatto di questa emergenza sanitaria.