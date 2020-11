Borse europee attese in rialzo, Tokio ha chiuso la seduta in rialzo dell’1,39% Dopo il tonfo della scorsa settimana legato alla risalita dei contagi ieri è arrivato il rimbalzo sui listini. Gli investitori attendono indicazioni dal voto negli Usa

L’attesa per il risultato delle elezioni presidenziali negli Usa è destinata a condizionare la seduta sui mercati finanziari di oggi. Ieri le Borse hanno messo a segno una seduta di rialzi. In particolare in Europa con le piazze di Milano, Madrid e Parigi che hanno guadagnato oltre due punti percentuali. Per le Borse si è trattato di un rimbalzo dopo una settimana molto negativa in cui i listini del vecchio Continente hanno perso in media il 5% penalizzati dalla risalita dei contagi e dalle misure restrittive varate da tutti i governi del Vecchio Continenti per arginare la pandemia. Anche questa mattina i futures sulle Borse europee sono positivi, mentre dall versante asiatico, il listino di Tokio ha archiviato la seduta con un rialzo dell’1,39% a quota 23.295.48..

Le ripercussioni sull’economia di questa nuova stretta sono destinate a pesare sulla congiuntura. Ma per il momento non si prefigura un impatto drammatico come a Marzo anche perché le restrizioni sono meno severe di allora. Il settore dei servizi sarà più colpito. Meno l’industria che si conferma in ripresa come dimostrano gli ultimi indici di fiducia pmi pubblicati ieri. La rilevazione di ottobre per l’Eurozona (54,8 punti) è risultata superiore alle attese degli analisti e ha contribuito al rialzo degli indici.

