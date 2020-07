Shanghai innesca lo sprint in Europa, Milano chiude a +1,5% con rally banche

Rialzi tra l'1,5% e il 2% in Europa dopo la fiammata della Borsa cinese che, con un +5,7%, ha messo a segno la miglior giornata da oltre due anni

3' di lettura

Corrono i mercati azionari da entrambe le sponde dell'Atlantico, ma il "la" ai listini occidentali è partito dall'Asia con il balzo di Shanghai (+5,7%).

L'andamento della Borsa di Shanghai ha vinto i timori per la diffusione del Covid in molte parti del mondo (Usa, India, Spagna e Australia in primis) e ha infuso ottimismo anche ai listini occidentali che hanno chiuso la prima seduta settimanale con rialzi compresi tra l'1,5% e il 2% mentre negli Usa il Nasdaq continua a correggere il proprio record storico. Il presidente statunitense Donald Trump a scrivere su Twitter: "Il Nasdaq ha raggiunto il nuovo massimo di tutti i tempi!". Il rialzo delle Borse americane è supportato anche il miglioramento dell'indice che misura la performance del terziario negli Stati Uniti: l'Ism servizi è aumentato a giugno oltre le attese degli analisti.



Acquisti su banche e tech, Piazza Affari chiude a +1,5%

La performance della principale Borsa cinese (+5,7%), miglior incremento da due anni e indice ai massimi dalla primavera 2019, è stata sostenuta dalla convinzione che i dati sull'economia del II trimestre mostreranno sorprese positive e inoltre che Pechino intenda sostenere il mercato azionario giunto al quinto rialzo di fila, impreziosito dall'annuncio della maggior Ipo dal 2010, quella di Smic nel comparto dei microchip. L'euforia si è trasferita in Europa e si è tradotta in acquisti su banche, tecnologici, auto e assicurativi. Madrid è stata la migliore chiudendo a +2%, Piazza Affari ha guadagnato l'1,55% riportando il Ftse Mib sopra i 20mila punti e ai massimi da un mese.

A Milano Ubi Banca top nel primo giorno dell'ops Intesa

Banche protagoniste: gli occhi sono stati tutti puntati sui movimenti di Ubi banca. Si è aperta infatti l'offerta pubblica di scambio di Intesa Sanpaolo che mette sul tavolo 17 titoli dell'istituto guidato da Carlo Messina per 10 titoli Ubi: le azioni Ubi sono salite del 4,2% superando di 14 centesimi il valore riconosciuto dall'offerta sulla base del concambio (+2,6% Intesa a 1,79). Brillanti Tim e Tenaris, in rosso la sola Hera (-2,3%) per lo stacco della cedola da 10 centesimi che verrà distribuita dopodomani agli azionisti. Sotto i riflettori anche Fca(+1,2%), mentre si continua a ragionare sul maxi dividendo nell'ambito della fusione con Psa.

Spread in calo, al via BTp Futura: 2,4 mld ordini in I giorno

Chiusura in calo per lo spread tra BTp e Bund. In particolare, il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (IT0005403396) e il Bund di pari durata, è indicato a fine seduta a 166 punti base rispetto ai 169 punti del finale di venerdì. I titoli italiani a dieci anni rendono l'1,24% (a confronto con l'1,26% dell'ultimo riferimento).

Il Tesoro ha iniziato il collocamento ai risparmiatori del nuovo BTp Futura destinato alla clientela retail. Nella prima giornata gli ordini hanno raggiunto i 2,37 miliardi di euro. Il collocamento «sta andando bene, abbiamo un flusso abbastanza regolare di ordini» e «bisogna tenere conto che questo è un collocamento solo per il retail che si sviluppa, ed è una novità, sui cinque giorni e questi numeri confrontati con quelli del BTp Italia sono soddisfacenti», ha detto Davide Iacovoni responsabile della Direzione Debito Pubblico del ministero dell'Economia parlando su Radio 24.

Andamento dello spread Btp / Bund Loading...

Asia vivace: per Shanghai maggior rialzo da 2 anni

L'ottimismo generalizzato sulle prospettive della ripresa economica dopo il coronavirus, segnalato sulla piazza di Tokyo(+1,8%), ha trovato conferma e maggior enfasi sui mercati azionari cinesi dove la prospettiva di ripartenza della seconda economia mondiale è ancora più netta. In evidenza su tutte Shanghai, con l'indice composito che è balzato del 5,71% a 3.332,88 punti, al massimo da due anni. Bene anche l'altra piazza della Cina continentale, Shenzhen, con l'indice composito che guadagna il 3,9% a 2.121,59 punti. Non è stata da meno Hong Kong, l'ultima a chiudere la seduta, con un progresso dell'indice Hang Seng del 3,81% a 26.339,16 punti. In Cina c'e' l'aspettativa che il dato sul pil nel secondo trimestre, atteso per la settimana prossima, possa dare indicazioni più robuste del previsto.