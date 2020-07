Borse in calo dopo massimi da 1 mese. Piazza Affari resiste nonostante allarme Ue su Italia I listini prendono fiato dopo la recente corsa che ha portato i tecnologici su nuovi record. in particolare a Wall Street di Andrea Fontana

I listini prendono fiato dopo la recente corsa che ha portato i tecnologici su nuovi record. in particolare a Wall Street

Nonostante Shanghai abbia registrato il sesto rialzo consecutivo(+0,4%), le Borse europee sono in chiaro ribasso dopo aver raggiunto i massimi da un mese nella seduta del 6 luglio. La diffusione dei contagi negli Stati Uniti, dove i casi totali sono vicini ai 3 milioni, e le situazioni preoccupanti di Australia e India sono monitorate dagli investitori mentre sul fronte macroeconomico ha deluso il rimbalzo della produzione industriale tedesca a maggio (+7,8% mese su mese a fronte di attese per +10%) e ha pesato al revisione al ribasso delle stime Ue sull'economia dell'eurozona nel 2020 (-8,7%) e in particolare dell'Italia (-11,2%).

Allarme Ue su Italia ma Milano è la meno penalizzata

Piazza Affari comunque resiste in Europa nonostante l'allarme della Commissione europea: la crisi del Covid-19 e le misure di contenimento “hanno spinto l’Italia in una contrazione economica profonda” indica Bruxelles nel nuovo rapporto di previsione. Nel primo trimestre il pil è calato del 5,3% e nel secondo “il danno all’attività economica è atteso essere più forte”.

A Milano dietrofront Ubi, spicca Diasorin

Il Ftse resta sulla soglia dei 20mila punti. In evidenza Diasorin. Il gruppo ha lanciato un test in grado di identificare i ceppi influenzali di tipo A e B ed il virus respiratorio sinciziale (RSV) in modo diretto, ossia senza la necessità di eseguire l'estrazione degli acidi nucleici. Inoltre gli analisti segnalano il potenziale beneficio per il gruppo di diagnostica dai passi avanti emersi negli studi sull'efficacia della vitamina D come difesa dal Covid-19. Scattano le vendite su Ubi Banca dopo il balzo del 4,2% che aveva accompagnato il primo giorno dell'offerta pubblica di scambio promossa da Intesa Sanpaolo per arrivare al controllo dell'istituto lombardo: il titolo resta comunque a premio rispetto al valore espresso dai concambi. Intesa Sanpaolo è in discesa. In netto calo Telecom Italia, salgono l'automotive e le utility.

Fuori dal Ftse Mib, balzo per d'Amico che ha annunciato la vendita di due navi. Precipita la società di biotecnologice Molmed: il Consiglio dei ministri ha deciso di esercitare i propri poteri speciali ponendo delle condizioni all'operazione di acquisizione da parte del gruppo giapponese AGC.

A Francoforte il tonfo di Bayer sul caso Roundup

Francooforte è la più penalizzata delle Borse europee: pesa soprattutto la performance di Bayer che cede oltre il 6%. Un tribunale della California ha espresso dubbi sulla validità della proposta fatta dal gruppo chimico per risolvere le future richieste di risarcimento per gli effetti ritenuti cancerogeni del diserbante Roundup.

BTp, spread resta in area 165 punti

In leggero calo lo spread tra BTp e Bund. In particolare, il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (IT0005403396) e il Bund di pari durata, è indicato a 165 punti base, uno in meno rispetto ai 166 del closing del 6 luglio In calo anche il rendimento dei titoli italiani a dieci anni, indicato all'1,21% rispetto all'1,24% dell'ultimo riferimento. Attesa per la seconda giornata di collocamento del nuovo BTp futura che all'esordio ha raccolto ordini per 2,37 miliardi di euro.