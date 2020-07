Borse europee toniche, puntano sul vaccino. Le banche spingono Piazza Affari Torna l'ottimismo sui mercati con le speranze per il vaccino sperimentale contro il Covid-19. Occhi puntati sui numeri dell'occupazione negli Stati Uniti di Chiara Di Cristofaro ed Eleonora Micheli

Borse europee in rialzo in un giorno ricco di dati macro sia in Europa, sia negli Stati Uniti dove saranno annunciati in anticipo (in vista della festa dell'Indipendenza) gli importanti dati sul mercato del lavoro di giugno. L'andamento dell'epidemia da coronavirus continua a destare preoccupazione, con i malati che nel mondo hanno superato la soglia dei 10 milioni. In più l'Oms ha dichiarato che potrebbero essere necessarie nuove chiusure in alcune aree. D'altra parte gli investitori stanno guardando con ottimismo ai risultati incassati dalla ricerca: ieri Pfizer e la tedesca Biontech hanno annunciato che una delle 17 cure in fase di sperimentazione sta registrando dati promettenti.Il ritorno della propensione al rischio si vede anche nell'oro, in calo dopo i recenti massimi, e con le vendite sul dollaro, che sta funzionando da bene rifugio.

Scatto di Fca a Piazza Affari, focus sulle banche

A Piazza Affari Fca sale con decisione, all'indomani della diffusione dei dati sulle immatricolazioni italiane di giugno, scivolate per la casa del 25,04% rispetto allo stesso mese del 2019, contro un mercato che ha accusato una flessione del 23,13% e del 46% nell'intero primo semestre. Gli occhi del mercato rimangono inoltre puntati sulle banche, soprattutto dopo una serie di annunci: Unicredit ha ceduto Npl unsecured a Banca Ifis per complessivi 335 milioni di euro di valore nominale. Inoltre Mps ha firmato un contratto preliminare di vendita ad Ardian del portafoglio immobiliare, con un effetto positivo sul Cet1 ratio di circa 13 punti base rispetto al valore di marzo 2020. Sono in primo piano anche le dichiarazioni del numero uno del gruppo Unipol, Carlo Cimbri, sulla volontà di Leonardo Del Vecchio di voler salire fino al 20% del capitale di Mediobanca. "Mi chiedo quale sia il senso industriale di questa operazione", ha detto il manager, che ha inoltre difeso l'offerta di Intesa Sanpaolo su Ubi, che inizierà lunedì.

Tokyo cauta, corrono le Borse cinesi

Netto rialzo per le Borse asiatiche, con Hong Kong e le Borse cinesi che mettono a segno guadagni di oltre un punto percentuale. La Borsa di Tokyo invece chiude la seduta con un modesto rialzo, con gli investitori cauti in attesa del dato sull'occupazione negli Stati Uniti che verrà diffuso oggi. L'indice Nikkei dei 225 titoli guida ha chiuso a 22.145 punti, in rialzo dello 0,11 per cento. Tra i fattori che hanno condizionato gli scambi da un lato c'è la preoccupazione per l'aggravamento del contagio da Covid-19 negli Stati Uniti, con il record di 50mila nuovi casi positivi nella giornata di mercoledì, e dall'altro qualche segnale incoraggiante (la crescita del manifatturiero) sulla ripresa nella principale economia mondiale.

BTp, spread con Bund stabile a 165 punti, rendimento all'1,26%

Seduta stabile per lo spread tra BTp e Bund sul mercato secondario Mts dei titoli di Stato. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (IT0005403396) e il Bund di pari durata ha infatti iniziato la giornata sui livelli della chiusura di ieri, a 165 punti base. In lieve calo, invece, il rendimento del BTp decennale benchmark, indicato all'1,26%, dall'1,27% dell'ultimo riferimento della vigilia.

Occhi puntati sulla disoccupazione Usa

Vista la chiusura di venerdì per osservare (con un giorno di anticipo) la ricorrenza del Independence Day, alcuni dei dati macro rilevanti Usa saranno anticipati a giovedì. Tra questi gli indicatori sul, mercato del lavoro di maggio, previsti nel primo pomeriggio. Anche in Europa attenzione massima ai dati legati all’occupazione, quella a livello Continentale (dove sono previsti anche i prezzi alla produzione di maggio) e quella italiana, in programma alle ore 10.