Borse in rialzo con la ripresa delle trattative Usa-Cina. Bene Piazza Affari L’annuncio di nuovi colloqui sul tema dazi e un generale ritorno dell’appetito per il rischio favoriscono i listini. In Italia ancora occhi puntati sul governo e sui riflessi sullo spread, sceso sotto 150 punti. Acquisti su St e Fca. Tokyo vola in chiusura (+2%) di Chiara Di Cristofaro

Mattinata in rialzo per i mercati azionari europei, che estendono i guadagni messi a segno ieri grazie a un generale allentamento della tensioni sui temi che più tengono in apprensione gli investitori: commercio globale, Hong Kong e Brexit. Piazza Affari, dal canto suo, continua a beneficiare della nascita del governo Conte bis targato PD e M5S, con alcuni ministri della nuova squadra particolarmente apprezzati dai mercati internazionali, a partire dal ministro dell'Economia Roberto Gualtieri.

Andamento dello spread Btp / Bund

BTp, spread sotto 150 nel giorno nascita nuovo Governo

In Area euro, il contesto di risk on, le attese per la Bce la prossima settimana e la formazione del nuovo governo italiano hanno continuato a favorire i titoli italiani, con lo spread verso Germania in restringimento sotto i 150 punti. Ieri l’andamento tra i bond tedeschi ed italiani è stato addirittura opposto, con quelli tedeschi che sono stati venduti, risentendo probabilmente delle minori tensioni geopolitiche e delle voci contrarie al Qe già a settembre da parte di alcuni membri falchi all’interno della Bce, sottolineano gli analisti di Mps Capital Services. Ieri il tasso decennale italiano ha registrato il nuovo minimo storico, scendendo brevemente sotto soglia 0,80%.

Acquisti sull'azionario, a Milano corre Srmicroelectronis

Azionario europeo in rialzo, quindi, in un clima favorevole al rischio. Salgono la tecnologia e le auto, bene anche gli industriali mentre restano indietro le utility. Sull'azionario milanese, ancora bene Pirelli & C e Leonardo - Finmeccanica, mentre Atlantia limita il rialzo dopo la corsa della vigilia legata al passaggio del ministero delle Infrastrutture al PD, che allontana lo «spettro» di una revoca delle concessioni a favore di una revisione del sistema. Solido rialzo per Fiat Chrysler Automobiles mentre tornano i rumour di accordo Renault-Nissan in arrivo, per poi riavviare le negoziazioni Renault-Fca. Maglia rosa del listino Stmicroelectronics dopo che ieri il ceo ha confermato la guidance per l'anno in corso.

Andamento Piazza Affari FTSE Mib

Schiarite sul fronte commerciale e sullo scenario geopolitico

Il ritiro del contestato progetto di legge sull’estradizione a Hong Kong ha tenuto banco ieri dopo che la premier ha ufficialmente ritirato la controversa legge sull’estradizione. Nella notte, a favorire il clima di risk-on le notizie positive dal fronte commerciale: Usa e Cina si sono accordate sulla ripresa dei colloqui a livello alto ad inizio ottobre, mentre già da questo mese si terranno i colloqui preparatori. Infine, sul fronte Brexit con il sì alla legge che blocca l’ipotesi «no-deal» il Parlamento ha di fatto approvato il rinvio della Brexit fino al 31 gennaio 2020 nel caso in cui entro il 19 ottobre il governo non riesca a trovare un accordo con l’Ue (molto improbabile). Allo stesso tempo è stata bocciata la richiesta di Johnson di elezioni anticipate al 15 ottobre, favorendo un apprezzamento della sterlina. A questo punto, sottolineano gli analisti di Mps Capital Services, la sfiducia al primo ministro sembra piuttosto probabile, così come nuove elezioni che però potrebbero essere indette dopo il 31 ottobre.

Occhi puntati sui dati macro Usa

Sul fronte macro, ieri Beige Book, tradizionale aggiornamento sulla congiuntura Usa diffuso in serata conferma che la crescita continua a passo «moderato», anche per via delle tensioni sul commercio globale, ma al tempo stesso professa «ottimismo» sul futuro. Oggi si attendono conferme su uno scenario che, allontanando le nubi più nere, renderebbe anche meno essenziale l’opera delle Banche centrali che torneranno a riunirsi la prossima settimana (giovedì 12 settembre la Bce) e quella successiva (18 settembre la Federal Reserve Usa). Indicazioni significative potrebbero oggi giungere dagli Stati Uniti soprattutto con l’indice Ism non manifatturiero di agosto più che dalle stime Adp sui nuovi occupati (ben più importanti, sotto quest’ultimo aspetto, saranno i dati di domani sul mercato del lavoro).