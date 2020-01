Borsa: listini asiatici pesanti, anche Europa in rosso con Milano a -1%

2' di lettura

Rosso deciso per le Borse europee, sulla scia dell'Asia con i principali indici in calo di circa un punto percentuale. In Asia i listini hanno registrato un'altra seduta di passione, con Taiwan che è crollata del 5,5%, Tokyo sui minimi da tre mesi e Hong Kong in calo di quasi tre punti percentuali: i timori per gli effetti del Corona virus sull'economia cinese (che pesa per il 19% su quella mondiale) continuano a preoccupare gli investitori, mentre il numero dei decessi è salito a 170.



Il ruolo della Fed e delle banche centrali

Intanto, ieri la Fed ha confermato la sua politica accomodante. Il presidente della banca centrale americana Jerome Powell ha anche detto che il virus cinese crea incertezza per la crescita globale, sicuramente un segnale di allerta per l'istituto Usa e per gli investitori. Intanto le principali compagnie aeree hanno sospeso i voli verso Wuhan e il rallentamento delle attività in Cina resta sotto i riflettori. Oggi gli occhi sono puntati sulle decisioni della Bank of England che potrebbe decidere il primo taglio dei tassi in tre anni.

Bene le trimestrali Usa, in Europa giù Royal Dutch Shell e i titoli oil

Segnali positivi sono arrivati dalle trimestrali Usa, che stanno registrando risultati superiori alle attese (a mercoledì scorso il 25% delle società aveva dato numeri superiori alle attese per il 72%) . In Europa oggi brusco scivolone per Royal Dutch Shell che ha deluso le attese con i risultati trimestrali e zavorra il listino londinese con un calo del 4% sui minimi dal luglio del 2017 e pesa su tutto il comparto energetico. Male anche British Telecom che perde il 4,5% dopo i ricavi inferiori alle attese. Debole Deutsche Banka Francoforte, con un rosso nel 2019 per 5,3 mld di euro.

Andamento Piazza Affari FTSE Mib

Anche a Milano giù gli energetici, tengono le utility

A Piazza Affari pesa il calo dei titoli oil, in linea con l'Europa e con il petrolio che è tornato in netto ribasso: in coda al listino Tenaris, Saipem ed Eni. Male anche i tech con Stmicroelectronics e i titoli del lusso con le vendite che colpiscono Moncler e Salvatore Ferragamo. In rosso anche le banche nonostante il calo dello spread. Non ci sono titoli in rialzo sul listino milanese, tengono le utility con Enel ed Hera, seguite da Poste Italiane.

Gli appuntamenti di oggi

Sul fronte macroeconomico è molto atteso oggi pomeriggio i l dato sul Pil Usa del quarto trimestre: un indicatore che dovrebbe mostrare come si sta muovendo l’economia statunitense. Significativi oggi anche i dati su disoccupazione e inflazione in Germania. In Italia sono in calendario i dati Istat sull’occupazione, mentre il Tesoro ha in programma un’asta di BTp per un importo compreso tra 7,25 e 8,75 miliardi. Prosegue intanto la diffusione dei conti trimestrali delle società quotate Usa: fino a mercoledì il 25% delle aziende aveva già comunicato i risultati, battendo le aspettative nel 72% dei casi.