Europa debole su timori Covid. A Milano Banca Generali sotto osservazione Gli investitori temono nuove restrizioni, con conseguenze dannose sull'economia. Sul Ftse Mib pochi i titoli in rialzo, bene Pirelli e Atlantia, in coda anche Cnh Industrial. Spread in calo verso 160 punti. Si rafforza il dollaro, giù il petrolio di Stefania Arcudi e Andrea Fontana

Le Borse europee viaggiano in calo, anche se Milano cerca lo spunto per ripartire, ma continua a oscillare attorno alla parità. La crescita dei contagi da coronavirus in molte aree, Stati Uniti in primis, e i rischi per la ripresa dell'economia mettono il freno ai listini.

In particolare, preoccupano le statistiche sulla diffusione del Covid-19 negli Stati Uniti, che alla vigilia hanno raggiunto i 3 milioni di contagi con 46.000 casi giornalieri, e le conseguenti misure restrittive a preoccupare gli investitori insieme alle conseguenze per l'economia: il presidente della Federal Reserve di Atlanta Raphael Bostic ha parlato di una ripresa che sta perdendo slancio in seguito alla risalita dei contagi e quindi di una traiettoria di recupero dell'economia che potrebbe essere più irregolare rispetto alle previsioni. Focus anche sulle possibili mosse degli Stati Uniti sul dollaro di Hong Kong come misura anti-Cina vista la tensione tra Washington e Pechino per la nuova legge per la sicurezza nazionale entrata in vigore nella ex colonia britannica.

A Piazza Affari Banca Generali sotto osservazione

A Milano tra le big scivola di oltre due punti Banca Generali dopo il presunto coinvolgimento dell'istituto nel caso, emerso con una inchiesta del Financial Times, delle cartolarizzazioni con sottostante crediti legati a società riferibili a organizzazioni criminali. Perdite superiori all'1% per Eni, Campari e Cnh Industrial. Utility e farmaceutici guidano invece i rialzi insieme a Tim (+0,6%): in evidenza Snam(+1%) tra le società infrastrutturali, Hera la migliore delle utility, ancora vivace Diasorin.

Spread in calo verso i 160 punti

Andamento in leggero calo per lo spread tra BTp e Bund nel mercato secondario telematico Mts. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (IT0005403396) e il Bund di pari durata ha iniziato la giornata a quota 162 punti base, uno in meno rispetto al finale di ieri. In calo frazionale anche il rendimento dei decennali italiani che si attesta all'1,21% dall'1,22% del finale di ieri.

BTp futura oltre quota 4 miliardi

Giornata tutto sommato tranquilla per i titoli di Stato, con il decennale italiano all’1,27% e lo spread col Bund a quota 171. Il tutto mentre prosegue il collocamento del nuovo BTp Futura, l’obbligazione destinata esclusivamente ai risparmiatori e dal rendimento legato anche alla dinamica futura del Pil italiano. Le richieste di sottoscrizione sono risultate pari a 1,684 miliardi di euro, per un totale complessivo dall’apertura che ha superato i 4 miliardi. Salvo chiusure anticipate, ci sarà tempo fino a venerdì per acquistare i nuovi titoli.

Dollaro si rafforza, petrolio giù in attesa scorte Usa

Sul mercato valutario, la frenata della propensione al rischio rafforza il biglietto verde americano: euro/dollaro arretra a 1,1276 da 1,1295, dollaro/yen a 107,54 da 107,36, euro/yen a 121,28 da 121,47. Petrolio in calo di mezzo punto percentuale: il Wti agosto è a 40,4 dollari al barile, il Brent settembre a 42,88 dollari al barile. Oro stabile nel contratto spot a 1794 dollari l'oncia, in calo il future settembre a 1812 dollari l'oncia.