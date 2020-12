Fiducia imprese tedesche e tlc sostengono le Borse, a Piazza Affari brilla Tim I listini positivi dopo l'indice Ifo sopra le attese. Attesa per Washington pronta a mettere nella "lista nera" numerose aziende cinesi. Focus su contagi e vaccinazione anti-Covid, con l’Europa che accorcia i tempi. Euro stabile a 1,22 dollari, spread in rialzo a 112 punti di Enrico Miele e Stefania Arcudi

(AFP)

I listini positivi dopo l'indice Ifo sopra le attese. Attesa per Washington pronta a mettere nella "lista nera" numerose aziende cinesi. Focus su contagi e vaccinazione anti-Covid, con l’Europa che accorcia i tempi. Euro stabile a 1,22 dollari, spread in rialzo a 112 punti

3' di lettura

Gli indici sopra le attese sulla fiducia delle aziende tedesche spingono i listini europei che, dopo un avvio incerto, nella seduta del 18 dicembre si muovono tutti in territorio positivo (tranne Madrid). A suggerire prudenza ai mercati, però, sono le rinnovate tensioni Usa-Cina sul fronte commerciale, con Washington che sembra pronta a mettere nella "lista nera" numerose aziende cinesi. Sul fronte dell'emergenza sanitaria, gli investitori restano sospesi tra gli elementi di incertezza - nuovi lockdown, aumento dei contagi e ricadute sull'economia - e segnali incoraggianti, come i progressi sul fronte dei vaccini, con l'Ema che valuterà quello di Pfizer-Biontech il 21 dicembre e ha anticipato il parere su Moderna dal 12 al 6 gennaio. In una giornata caratterizzata anche dalle scadenze tecniche di opzioni e future, sullo sfondo resta il rischio del "no deal" sulla Brexit, possibilità che appare più concreta dopo che Ursula von der Leyen ha parlato di «progressi significativi», ma anche di «grandi divergenze difficili da ricomporre». Intanto l'indice Ifo tedesco è salito a dicembre a un valore di 92,1, al di sopra delle stime che prevedevano 90,5.

A Piazza Affari salgono le tlc, frena Pirelli

Per quanto riguarda i titoli sul listino principale, a Piazza Affari bene Telecom Italia all'indomani del consiglio di amministrazione di Enel che ha dato il via libera alla vendita del 40-50% di Open Fiber al fondo Macquarie per 2,65 miliardi di euro. Tra le migliori anche Diasorin e Inwit, mentre in coda c'è Pirelli che nella seduta precedente aveva chiuso in testa al Ftse Mib. In calo Saipem: secondo indiscrezioni riportate da Il Sole 24 Ore, si starebbe valutando un rafforzamento di Cdp nel capitale del gruppo controllato da Eni, con strumenti senza impatto sul mercato, come un bond convertibile a lunga scadenza.

Loading...

Spread risale a 112 punti contro il Bund

In calo i valori dei BTp scambiati sul secondario telematico Mts con lo spread con i Bund che torna ad allargarsi a 112 punti contro la chiusura di 111 punti della vigilia. Questo però è l’ultimo giorno prima delle festività in cui la Bce condurrà le proprie operazioni di acquisto che riguardano anche i titoli di Stato: in assenza della "mano amica" di Francoforte una certa dose di pressione sui BTp , spiegano gli analisti, potrebbe essere messa in conto.

Sul valutario il cambio euro/dollaro resta sopra 1,22 e passa di mano a 1,2256 (1,2246 alla chiusura del 17 dicembre). La moneta unica vale inoltre 126,558 yen (126,19). In calo il petrolio con i contratti del Wti relativi a gennaio in discesa dello 0,39% a 48,17 dollari e quelli del Brent del Mare del Nord su febbraio giù dello 0,41% a 51,29 dollari.

Andamento Piazza Affari FTSE Mib Loading...

Borsa Tokyo senza slancio su timori Covid

Borsa di Tokyo senza slancio, dopo la recrudescenza della pandemia in Giappone, e ha reagito appena agli annunci di una politica monetaria ancora molto accomodante da parte della Banca centrale giapponese. L'indice Nikkei è sceso dello 0,16% a 26.763,39 punti, mentre l'indice Topix è riuscito a rimanere in positivo (+0,04% a 1.793,24 punti). Il 17 dicembre in Giappone sono stati identificati oltre 3.200 nuovi casi di Coronavirus, un nuovo record per il Paese.