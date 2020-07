Europa frena su timori Covid. A Milano Atlantia attende il verdetto del Cdm Listini in ribasso e in preda alla volatilità sul continuo aumento dei contagi nelle Americhe. A Piazza Affari Atlantia è in rialzo, mentre il dossier concessioni arriva all'attenzione del Consiglio dei ministri. Spread stabile sotto i 170 punti di Stefania Arcudi

Andamento in ribasso per le Borse europee, nonostante il balzo della produzione industriale dell'Eurozona dopo due mesi sotto zero (+12,4% a maggio, con un +42,1% per l'Italia). A tenere banco sono ancora le preoccupazioni sulla diffusione della pandemia: nelle Americhe i contagi sono in continuo aumento, solo due Paesi, Stati Uniti e Brasile, catalizzano il 50% dei casi e l'Oms ha messo in guardia sul fatto che «troppi Paesi stanno andando nella direzione sbagliata». Il timore è solo in parte stemperato dalle speranze su una svolta sul vaccino anti-Covid. Qualche sostegno arriva dalle notizie economiche in arrivo dalla Cina, dove le importazioni hanno segnato un rimbalzo dopo cinque mesi di declino.

Così Parigi e Francoforte perdono oltre un punto, quest'ultima dopo il rialzo in linea con le attese dell'inflazione e l'indice Zew sulle aspettative delle imprese sotto le previsioni (in calo a 59,3 punti a luglio). Londra è in calo più contenuto, dopo i dati sul Pil (+1,8% congiunturale e -24% tendenziale). In discesa anche Piazza Affari, dove l'osservata speciale resta Atlantia (in rialzo e in cima al Ftse Mib dopo il -15% di ieri). Il dossier sulla revoca delle concessioni è portato oggi all'attenzione del Consiglio dei ministri, mentre è in calendario anche il Cda straordinario della società. Spread apre stabile a 166 punti, come la chiusura di ieri.

Sul Ftse Mib attenzione su Ubi, in calo St

Sotto i riflettori anche Ubi (-0,84%), dopo che il Cda di Cattolica Assicurazioni ha deliberato all’unanimità di aderire all’offerta pubblica di scambio lanciata da Intesa Sanpaolo sulle azioni Ubi. Sul FTSE MIB pochi i titoli in rialzo, con Tenaris su di circa mezzo punto.

Dopo l'accelerata delle ultime sedute, StMicroelectronics tira il fiato e, colpita dalla prese di beneficio, cede più del 4%. Il gruppo dei semiconduttori viene da un mini-rally che ha portato il titolo a guadagnare poco meno del 10% dall'8 al 13 luglio e gli analisti continuano a essere positivi sul trend. L'attenzione sarà poi rivolta a Wall Street, dove inizia la stagione delle trimestrali: prima della campanella americana pubblicheranno i conti le prime grandi banche, Citigroup, JPMorgan e Wells Fargo.

Attesa per il vertice europeo sul Recovery Fund

Mentre i capi di Stato europei girano da un Paese all’altro per costruire il consenso sul Recovery Fund e sul bilancio europeo, i mercati hanno gli occhi puntati solo sull’appuntamento finale: il vertice europeo di venerdì che dovrà fare il punto (forse non definitivo) su entrambi i temi. Gli investitori aspettano di conoscere la risposta che l’Unione Europea riuscirà a dare per far fronte all’emergenza economica nata con il coronavirus, e soprattutto come sarà alla fine il Recovery Fund su cui tante battaglie si stanno combattendo. Giovedì sarà la volta anche della riunione della Bce, ma non sono attese novità: l’evento importante della settimana sarà il vertice europeo di venerdì.

Spread stabile sotto 170 punti, titoli di Stato in asta

Andamento stabile per lo spread tra BTp e Bund. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (IT0005403396) è infatti indicato a 166 punti base, lo stesso livello di ieri. In lieve calo il rendimento dei decennali italiani che in avvio di giornata e' all'1,23% dall'1,25% della chiusura di ieri.

Inoltre, dopo il BTp Futura di settimana scorsa e le aste dei BoT uscite con tassi negativi, il Tesoro ha collocato BTp a 3, 7 e 20 anni per un massimo di 10 miliardi. Il nuovo BTp settennale scadenza 15/9/2027 ha registrato nell'asta della prima tranche un rendimento lordo dello 0,95% in calo di 15 punti base rispetto all'asta precedente del titolo di pari scadenza. Il Tesoro ha offerto un massimo di 4,5 miliardi di titoli settennali, interamente assegnato. Per i BTp triennali, scadenza 15 agosto 2023, il tasso lordo registrato nell'asta marginale è stato pari allo 0,3%, con un calo di 16 punti base rispetto all'asta precedente. Assegnati titoli in terza tranche per 3,5 miliardi a fronte di una richiesta superiore a 5,49 miliardi (1,57 il rapporto di copertura). Il Tesoro, infine, ha offerto in asta anche il ventennale scadenza 1 marzo 2040. Il rendimento lordo in asta è risultato pari all'1,91%, in calo di 59 punti base dall'asta precedente. Si tratta della decima tranche dell'emissione assegnata per un controvalore di 2 miliardi (2,82 miliardi la richiesta del mercato con un rapporto di copertura di 1,41).

Euro si rafforza ulteriormente, petrolio ancora in calo

Il petrolio prosegue sulla via dei ribassi: il Wti scadenza agosto scende dell’1,2% a 39,62 dollari, mentre il Brent settembre perde l'1% a 42,3 dollari al barile. Sul mercato valutario, l'euro si rafforza e passa di mano a 1,1345 dollari (1,1329 ieri) e 121,763 yen (121,4 ieri), quando il biglietto verde vale 107,31 yen.