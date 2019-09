Borse europee positive nel segno della Bce. A Piazza Affari giù Recordati Le aspettative per misure espansive di politica monetaria continuano a sostenere i listini azionari. Piazza Affari aspetta il voto di fiducia al Governo Conte. Sono ben impostate le banche di Eleonora Micheli

Borse europee in lieve rialzo, mentre sui mercati è già scattato il conto alla rovescia per il consiglio direttivo della Banca centrale europea, fissato giovedì. Consiglio che secondo gli esperti dovrebbe annunciare nuove misure espansive a sostegno dell'economia. La settimana successiva, poi, si riunirà anche il Fomc, il braccio operativo della Fed. Venerdì scorso, però, il numero uno dell’istituto Usa, Jerome Powell non ha dato indicazioni chiare sui prossimi passi di politica monetaria Usa, anche se ha insistito sulle prospettive della congiuntura Usa che tutto sommato rimangono positive, nonostante l’incognita sull’impatto della guerra dei dazi. Guerra che si è fatta sentire sulla bilancia commerciale cinese con le esportazioni calate ad agosto dell'1% su base annua. Sono inoltre diminuite, per il quarto mese consecutivo anche le importazioni, del 5,6% rispetto al 2018. Sulle prime battute Milano guadagna lo 0,24%, nel giorno in cui il Parlamento è chiamato a votare la fiducia al premier Giuseppe Conte che parlerà alla Camera alle ore 11. Lo spread è in lieve calo in area 152 punti, dopo che venerdì scorso Moody’s rinviato a data da destinarsi il giudizio sull'Italia.

Andamento dello spread Btp / Bund

Giovedì attese misure espansive di politica monetaria



La settimana scorsa Piazza Affari ha vantato la performance migliore, riconquistando il podio dei guadagni da inizio anno con il Ftse Mib in progresso del 19,7%. Sui mercati sale l'attesa per le future mosse delle banche centrali. Secondo gli esperti giovedì la Bce dovrebbe annunciare un “taglio” del tasso dei depositi, adesso pari al -0,4%. Potrebbe inoltre lanciare anche acquisti di asset, ossia una nuova manovra di Quantitative Easing. La settimana successiva si riunirà il Fomc, il braccio operativo della Fed, che già lo scorso luglio aveva tagliato di 0,25 punti base il costo del denaro portandolo nel range di 2-2,25%. Venerdì sono stati pubblicati dati sul mercato del lavoro di agosto deludenti: sono stati creati solamente 139mila posti di lavoro. D'altra parte la disoccupazione rimane ai minimi da mezzo secolo al 3,7% e inoltre sono aumentate oltre le attese le buste medie orarie, mettendo in evidenza pressioni inflattive. Intanto in Cina la Banca centrale ha annunciato un’azione di tagli della riserva obbligatoria delle banche per aumentare i prestiti a sostegno dell’economia.

I rendimenti dei principali titoli obbligazionari sono in calo con i Bund tedeschi a dieci anni che ormai rendono meno del -0,6%. I Btp italiani hanno tassi pari allo 0,89%.

Banche ben impostate, occhi puntati su Ferrari

A Piazza Affari sono ben impostate le azioni delle banche.Intesa Sanpaolosale nel giorno in cui l'istituto ha ricevuto l’autorizzazione della Bce a calcolare i coefficienti patrimoniali consolidati applicando il cosiddetto Danish Compromise - per cui gli investimenti assicurativi vengono trattati come attivi ponderati per il rischio anziché dedotti dal capitale - con decorrenza dalle segnalazioni di vigilanza riferite al 30 settembre 2019. A Piazza Affari guadagnano mezzo punto percentuale le azioni di Ferrari, dopo la vittoria della Rossa a Monza, con Charles Leclerc che ha dominato tutta la gara. Sono in rialzo anche le Moncler.

Atlantia frena, male Recordati dopo taglio rating di Goldman

Continua la marcia al rialzo delle azioni diStmicroelectronics dopo la buona performance dell'ultima ottava e nell'attesa che Apple presenti in nuovi smarthphone. Prendono fiato le azioni di Atlantia che invece avevano corso la scorsa settimana, soprattutto dopo che la neo-ministro, paola De Micheli, ha escluso la revoca delle concessioni autostradali del gruppo. Va bene la galassia Agnelli, con Ferrari che sale dello 0,4% dopo la vittoria del Gp di Monza. Invece perdono quota le Recordati, pagando dazio alla revisione al ribasso del giudizio di Goldman Sachs, da 'Buy' a 'Neutral'.