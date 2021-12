Borse europee in rialzo prima della pausa di Natale. A Milano corre Cnh Industrial

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Dopo la buona performance delle ultime sedute, le Borse europee viaggiano in rialzo nell’ultimo giorno di contrattazione prima della pausa natalizia, durante la quale la maggior parte dei mercati internazionali rimarranno chiusi o saranno aperti solo mezza giornata. Gli investitori effettuano operazioni di piccolo cabotaggio in vista del bilancio di fine anno, che verrà stilato la prossima settimana e che si profila generoso (il Ftse Mib ad oggi ha guadagnato circa il 21%). Anche i volumi di scambio sono infatti bassi. Così, sono tutti in aumento il FTSE MIB di Milano, il CAC 40 di Parigi, il DAX 40 di Francoforte, l'IBEX 35 di Madrid, dopo il rialzo del Pil (+2,6% sul secondo trimestre e +3,4% su anno) e l'AEX di Amsterdam. Un po' più debole Londra, penalizzata dai timori per i contagi da Covid-19 che ormai hanno superato la soglia delle 100.000 unità.

L’attenzione rimane catalizzata sulla diffusione della pandemia e sulle restrizioni che stanno introducendo i Paesi per combattere il virus. Anche in Italia saranno annunciate nuove misure, dopo la riunione della cabina di regia. D’altra parte uno studio scozzese realizzato su circa 5 milioni di contagiati, ha evidenziato che la variante Omicron, pur essendo più contagiosa della Delta, è meno pericolosa e provoca meno ospedalizzazioni.

Future Wall Street in rialzo, occhi su dati macro

Future di Wall Street in rialzo, all'indomani di una giornata positiva, dopo la pubblicazione della terza lettura del pil, migliore delle attese: nel terzo trimestre l’economia è cresciuta del 2,3% e non del 2,1% come indicato in precedenza. La giornata è ricca di dati macro: negli Stati Uniti, oltre alle richieste di sussidio alla disoccupazione, sarà annunciato l'andamento dei redditi degli americani e l'inflazione calcolata sugli acquisti.

A Milano ancora focus su Tim, attenzione per Cnh Industrial

A Piazza Affari l'attenzione rimane su Telecom, anche dopo le parole del premier, Mario Draghi. Nexi sotto i riflettori, dopo avere comunicato di aver ricevuto dalla Consob l'autorizzazione a pubblicare il prospetto informativo relativo alle proprie azioni che verranno emesse al servizio della fusione per incorporazione di Sia. Inoltre, attesa per l'assemblea straordinaria di Cnh Industrial che dovrebbe dare il via libera alla scissione di Iveco. Sale anche Pirelli, in scia a Continental che segna una delle performance migliori a Francoforte. Il numero uno della concorrente tedesca di Pirelli, Nikolai Setzer, ha indicato che il 2021 potrebbe concludersi con un margine di utile nella fascia alta delle prospettive. Dopo la buona performance della vigilia, sale ancora Leonardo. Battono la fiacca Diasorin e Recordati.

Spread stabile sopra 130 punti

Andamento negativo per il comparto dei titoli di Stato scambiati sul secondario telematico Mts. La tendenza colpisce tutti i titoli sovrani dell'eurozona e lo spread tra i BTp decennali e i Bund di pari durata è stabile sui livelli del finale di mercoledì. Il differenziale di rendimento tra il decennale benchmark italiano (IT0005436693) e il pari scadenza tedesco è indicato a 133 punti base, stesso livello del closing precedente. Si conferma anche il livello del rendimento del BTp decennale benchmark all'1,05% invariato rispetto alla vigilia.



Andamento dello spread Btp / Bund

Euro resta sopra 1,13 dollari, poco mosso il petrolio

Sul fronte dei cambi, l’euro rimane sopra la soglia di 1,13 dollari riconquistata alla vigilia: passa di mano a 1,1327 dollari (da 1,1327). La moneta unica vale inoltre 129,42 yen (129,39), mentre il cambio dollaro/yen è stabile a 114,25 (114,21).

Viaggia in leggero ribasso il prezzo del petrolio: il wti, contratto di febbraio, si attesta a 72,5 dollari al barile (-0,27%).