Borse prudenti, Milano guarda alle consultazioni. Spread sotto 200 In Europa i cali sono contenuti, in attesa di indicazioni dalla Fed, con gli investitori che guardano all’intervento di domani di Jerome Powell a Jackson Hole. Piazza Affari è sulla parità, dopo la buona performance di ieri: si scommette sulla formazione di un esecutivo politico per scongiurare il rischio di elezioni anticipate. Brillanti Juventus e le utility. Euro sotto 1,11 dollari di Stefania Arcudi

Dopo la seduta brillante di ieri, le Borse europee tornano con i piedi per terra e partono all'insegna della prudenza, con modesti cali,ma cercando il guizzo per tornare sopra la parità (segui l'andamento dei listini). Gli occhi sono puntati sul discorso del presidente della Federal Reserve Jerome Powell, domani a Jackson Hole, e su eventuali indicazioni sui tassi, dopo gli ultimi attacchi del presidente americano Donald Trump. Allarme anche per la prima inversione dal 15 agosto, seppur breve, della curva dei rendimenti dei Treasury: i redimenti dei titoli di stato americani a due anni hanno superato, seppure brevemente, quelli a dieci anni, cosa che segnala un rischio recessione.

Anche Piazza Affari parte cauta, con lo spread in leggero calo sotto 200 punti (198 punti dai 201 di ieri, quando il differenziale era sceso anche sotto questa soglia). I riflettori restano sulla crisi di Governo e i mercati continuano a credere in una soluzione politica che eviti le urne, almeno nell'immediato. Oggi al Quirinale si concludono le consultazioni con i colloqui tra il presidente della Repubblica e i principali partiti. Mentre sono in corso le trattative tra Pd e M5S su una possibile nuova maggioranza, Sergio Mattarella ha già fatto capire di non volere un governo istituzionale «anti-voto», chiedendo la formazione in tempi rapidi di un esecutivo politico, altrimenti si andrà al voto.

A Piazza Affari ancora in rialzo Juventus, ok le utility

Per quanto riguarda i titoli, sul FTSE MIB non ci sono fibrillazioni particolari, con le azioni divise tra modesti rialzi e ribassi contenuti. In coda al listino Stmicroelectronics, sotto pressione per il discorso dazi, e Leonardo - Finmeccanica. Qualche presa di beneficio su Pirelli dopo l'accelerata di ieri. Deboli banche, industriali e le auto, ieri protagoniste di un exploit. Tra i titoli in positivo, bene Amplifon e le utility, con Hera più brillante delle altre.

Occhi puntati su Jackson Hole e sulla Bce

È ancora il tema tassi e stimolo monetario a orientare le scelte degli investitori, alla vigilia di un appuntamento chiave quale la testimonianza di Powell, che parlerà venerdì al consueto simposio agostano che si tiene a Jackson Hole nel Wyoming. Intanto, dai verbali dell’ultima riunione della Banca centrale Usa, quella del 31 agosto nella quale è stato operato il primo taglio dei Fed Funds da 11 anni a questa parte, diffusi ieri sera è emerso che il board si è mostrato diviso sulla decisione in sé, ma unito nel segnalare che la mossa non sia necessariamente la prima di una serie.

Oggi sarà la Bce a pubblicare a sua volta il resoconto dell’ultimo meeting, che saranno naturalmente osservati con cura dagli investitori in cerca di un’indicazione sulle possibili mosse dell’Eurotower il 12 settembre.

Le consultazioni per il governo italiano entrano nel vivo

L’agenda macro odierna prevede gli indici sull’attività dei direttori di acquisto (Pmi) per Francia, Germania, Eurozona nel suo complesso e Stati Uniti. Dal Vecchio Continente arriverà anche la fiducia dei consumatori di agosto, mentre Oltreoceano sono in programma le richieste di sussidi settimanali. In Italia però gli occhi di tutti saranno inevitabilmente puntati sul Quirinale, dove le consultazioni per la formazione del nuovo Governo entreranno nel vivo. L’auspicio da parte del mercato è per la formazione di un esecutivo che possa portare fino al traguardo la legge di Bilancio (e che scongiuri il ritorno alle elezioni in autunno).

Euro si indebolisce, petrolio in modesto calo

Sul fronte valutario l'euro si indebolisce e si attesta a 1,1078 dollari (1,099 ieri) e vale 117,808 yen (118,17 ieri), mentre il dollaro-yen è pari a 106,34. Petrolio in modesto calo dopo i rialzi di ieri, ma i movimenti dei contratti sono ancora limitati (-0,09% i future del Wti a ottobre, -0,17% quelli del Brent di pari scadenza).