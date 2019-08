Piazza Affari maglia nera in Europa, occhi puntati sulla crisi di Governo

Sul fronte macro focus sulle banche centrali in attesa di Jackson Hole

Sul fronte macro, nelle ultime sedute sono state le possibili azioni delle Banche centrali a tenere le redini del discorso. Alle attese per la Bce, accresciute la settimana scorsa dall’intervista con cui il governatore della Banca di Finlandia, Olli Rehn, ha di fatto confermato come l’Eurotower stia lavorando per settembre a misure di effetto e a quelle sulla Federal Reserve, che presumibilmente verranno ravvivate nel corso della settimana con l’intervento del presidente Jerome Powell al tradizionale simposio di Jackson Hole nel Wyoming, si sono aggiunte ieri le azioni della Banca Popolare della Cina. Pechino ha infatti cambiato i benchmark per la determinazione dei tassi di interesse in modo da favorire l’accesso al credito delle società locali, contribuendo così alla buona intonazione dei listini.

La spinta dello stimolo fiscale (per ora solo atteso) della Germania

Non solo di politica monetaria si interessa ovviamente il mercato, che confida anche nelle misure di stimolo fiscale (secondo il ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz, si potrebbe arrivare anche a 50 miliardi di euro) che la Germania potrebbe mettere in campo per evitare una recessione che da ieri teme anche la stessa BundesBank.

Si allarga lo spread BTp-Bund, euro sotto 1,11 dollari

Sull'obbligazionario, lo spread tra BTp e Bund è in rialzo a 213

punti base dai 208 punti del finale della vigilia. Sale anche il rendimento del BTp decennale, indicato all'1,47% dall'1,43% del riferimento di ieri.

Sul mercato dei cambi, l'euro si allontana da quota 1,11 dollari ed è indicato a 1,1077 dollari (1,1099 ieri in chiusura) e scivola inoltre a 117,93 yen (118,21), mentre il rapporto dollaro-yen è a 106,46 (106,49). Appena sopra la parità il prezzo del petrolio: il future ottobre sul Wti segna +0,18% a 56,24 dollari al barile, mentre l'analoga consegna sul Brent si

attesta a 59,8 dollari (-0,1%).

Andamento Piazza Affari FTSE Mib

Tokyo chiude positiva, attesa per stimoli contro i rischi di recessione

Ha chiuso in rialzo, intanto, la Borsa di Tokyo, in un clima di attesa per gli

sviluppi delle trattative tra Cina e Usa ma soprattutto si guarda ai segnali sullo stato di salute dell'economia mondiale e crescono le speranze di stimoli dai governanti nelle principali economie volte a mitigare i rischi per una recessione globale. Così al termine delle contrattazioni l'indice Nikkei dei titoli guida ha guadagnato lo 0,55% fermandosi a 20.677,22 punti mentre il piu' ampio indice Topix lo 0,83% a 1.506,77 punti.