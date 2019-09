Borse europee in rosso, temono impeachment Trump. Piazza Affari la peggiore L'annuncio formale di una procedura di stato di accusa verso il presidente Usa mette sotto pressione i listini anche se Wall Street ha aperto positiva. Pesa anche il ritorno dei torni aggressivi nel dialogo Usa-Cina sul commercio. Oggi occhi ancora puntati sul tema dazi e sui dati macroeconomici europei di Chiara Di Cristofaro

Mercati azionari europei tutti in rosso, condizionati dalla debolezza dei mercati asiatici. Gli indici del Vecchio Continente sono colpiti dalle vendite, con Piazza Affari che è la peggiore e perde oltre un punto percentuale, anche se Wall Street ha aperto la seduta positiva. In precedenza Tokyo aveva chiuso a -0,36%, anche in seguito all'apertura formale di un procedimento di impeachment da parte del Congresso contro il presidente Donald Trump.

Preoccupa anche il duello Usa-Cina

A dare la direzione ai mercati azionari ci sono anche le nuove schermaglie legate alle guerre commerciali fra Stati Uniti e Cina. Alle aperture del segretario al Tesoro Usa Steven Mnuchin, che aveva confermato il riavvio delle trattative tra Washington e Pechino il mese prossimo, si è contrapposto ieri l’effetto delle parole del presidente Donald Trump, che nel corso del suo intervento all’Onu ha nuovamente attaccato la Cina, accusandola di manipolare la propria valuta. Trump ha poi attaccato spiegando che non accetterà un «bad deal»sul commercio e chiedendo un «drastico cambiamento» del Wto.

Andamento Piazza Affari FTSE Mib

A Piazza Affari vendite generalizzate, limitano le perdite solo le utility. Sul FTSE MIB le vendite colpiscono tutti i titoli senza distinzioni, con Amplifon che segna la performance peggiore del listino e un calo di oltre 3 punti percentuali. Male anche Cnh Industrial con tutto il comparto. Fiat Chrysler Automobiles è al quarto calo consecutivo e sui minimi da settembre, dopo l'arresto di un ingegnere del gruppo in Usa per le emissioni inquinanti dei veicoli ma soprattutto dopo le dichiarazioni del presidente di Renault che sembra escludere un ritorno del negoziato per una aggregazione. Pesanti tutti i titoli bancari a partire da Unicredit che è la peggiore. Va male anche Ubi Banca: ieri era il termine per la presentazione delle offerte per la bancassurance e, secondo quanto scrive Il Sole 24 Ore, né Generali né Cattolica hanno preso parte alla gara. Provano a resistere alle vendite le utility con Hera, A2a e Terna che segnano i cali inferiori in un listino tutto in rosso.

Spread in lieve rialzo, Tesoro assegna 1,5 mld di CTz con tassi in calo

In leggero rialzo il differenziale tra decennali italiani e tedeschi, in una giornata senza scossoni sull'obbligazionario. Sul primario, rendimento

in netto calo per i CTz assegnati oggi dal Tesoro. Nel collocamento odierno, il Tesoro ha emesso 1,5 miliardi di CTz scadenza 29/06/2021 (11ma tranche) spuntando un rendimento pari a -0,236%, in flessione di 24 centesimi rispetto all'asta del mese precedente. Buona la domanda.

