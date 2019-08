Piazza Affari guarda al Quirinale. Giù spread, rendimento decennale a minimo storico In attesa dell'esito delle consultazioni decisive al Quirinale, Milano limita i cali, con lo spread in calo di circa dieci punti rispetto alla vigilia. Rendimento decennale per la prima vota sotto l'1%. Mercati europei a corrente alternata con il botta e risposta Usa-Cina sulle guerre commerciali. Brusco scivolone per la divisa britannica: Johnson potrebbe chiedere alla Regina la sospensione del Parlamento per un mese, dal 10 settembre al 14 ottobre, evitando così le interferenze dei parlamentari di Chiara Di Cristofaro

Seduta che prosegue all’insegna della debolezza per i mercati azionari europei, con Piazza Affari che limita le perdite e cede circa mezzo punto nel giorno chiave delle consultazioni per il nuovo esecutivo. Netto calo per lo spread, con il rendimento decennale sceso al minimo storico: gli investitori in attesa dell'esito delle consultazioni di oggi pomeriggio al Quirinale, considerano sempre più probabile la formazione di un nuovo Governo targato Pd-Movimento 5 Stelle.

I mercati del Vecchio Continente, che si sono mossi in ordine sparso per ampia parte della seduta, hanno poi girato in negativo, condizionati anche dal rallentamento dei future di Wall Street (già ieri la Borsa americana aveva girato in calo, quando ormai i mercati del Vecchio Continente avevano già chiuso i battenti). Gli indici europei sono in flessione anche fino a un punto percentuale, con Londra che si accoda alle altre piazze e perde circa mezzo punto, dopo essere riuscita a mantenersi sopra la parità.

Spread cala, rendimento decennale ai minimi sotto l'1%

La prospettiva concreta di un nuovo Governo sostenuto da M5S e Pd spinge gli acquisti di BTp, con la conseguente flessione dello spread BTp-Bund e il crollo del rendimento del BTp decennale su un nuovo minimo storico. Dopo un avvio stabile poco sopra 183 punti base, il differenziale tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005365165) e il pari durata tedesco si attesta in area 175 punti base, ai minimi da marzo 2018. In netto calo anche il rendimento del BTp decennale benchmark che, dall'1,13% segnato in avvio, scivolato al minimo storico, toccando prima quota 1,03%, sotto l'1,05% di maggio 2015, e quindi scendendo, per la prima volta, sotto la soglia dell'1%. In calo anche i rendimenti sulla scadenza a 2 e 5 anni che si attestano rispettivamente a -0,19% e allo 0,45 per cento.

Sul primario, rendimento in lieve calo per i BoT semestrali assegnati oggi dal Tesoro. Nel collocamento odierno il Tesoro ha emesso 6 miliardi di Buoni a 6 mesi scadenza 28/02/2020 spuntando un rendimento pari a -0,217%, in flessione di 1 centesimo rispetto all'asta del mese precedente. Buona la domanda che si è attestata a 8,01 miliardi di euro, con un rapporto tra domanda e offerta pari a 1,33. Il regolamento dell'asta cade sul prossimo 30 agosto

L'azionario europeo, dopo l'ottimismo della vigilia, torna in negativo, con le preoccupazioni sulla guerra commerciale e sui suoi possibili effetti recessivi che sono nuovamente in primo piano. La replica di funzionari del governo cinese, che hanno messo in discussione le precedenti dichiarazioni con cui il presidente Usa, Donald Trump, lasciava presagire un allentamento delle tensioni fra le due parti in gioco in quella che ormai passa come «guerra dei dazi» ha di fatto impresso ieri un nuovo cambio di direzione sul mercato e una inversione nella curva dei rendimenti dei Treasury. In rosso quindi l'azionario europeo. con i titoli tecnologici sotto pressione, positive le tlc e gli energetici.

A Piazza Affari, che limita le perdite, spicca al rialzo Leonard o , che beneficia del giudizio positivo degli analisti di Morgan Stanley che hanno consigliato di sovrappesare il titolo (overweight) e hanno fissato un target di prezzo a 13,3 euro. Inoltre Il Sole 24 Ore torna oggi sull'annuncio di pochi giorni fa del ministro della Difesa canadese in merito al Mid-Life upgrade della flotta Cormoran. Nel caso la firma arrivi prima della fine dell`anno rappresenterebbe il 7% dell`obiettivo di raccolta ordini per il 2019 essendo Leonardo prime contractor), sottolineano gli analisti di Equita. In buon rialzo gli energetici con il greggio in positivo, e tutte le utility. In generale positive le banche, va bene Telecom Italia, mentre in coda al listino ci sono Amplifon e Buzzi Unicem. Debole il risparmio gestito, terza seduta in rosso per la Juventus Fc.

Brusco scivolone al ribasso per la sterlina, dopo che Bbc e Sky News hanno lanciato la notizia di una possibile sospensione del Parlamento dal 10 settembre al prossimo 14 ottobre, a sole due settimane dal termine del 31 ottobre per l'uscita dall'Europa. La mossa di Boris Johnson, spiegano gli analisti di ActivTrade, è vista come un modo per garantire l'esecuzione dei suoi piani di Brexit senza accordo, evitando interferenze da parte dei parlamentari contrari a tale risultato. La sterlina regista la performance peggiore tra le principali divise mentre i bond britannici corrono al rialzo. La sterlina è arrivata a perdere l'1% contro il dollaro e contro l'euro appena si è diffusa la notizia e al momento cede cira uno 0,7%: contro dollaro il pound è scambiato a 1,22 mentre contro euro siamo a 90,84 pence.