Borse europee verso avvio debole, pesa incertezza su elezioni Usa. Giù lo yuan su possibile vittoria Trump Future in calo in Europa, Nikkei +2%. La vicinanza dei candidati frena gli investitori. In programma anche occupazione Usa e bilanci banche italiane.

Afp

Future in calo in Europa, Nikkei +2%. La vicinanza dei candidati frena gli investitori. In programma anche occupazione Usa e bilanci banche italiane.

3' di lettura

Si profila un avvio in calo per i mercati azionari europei, in una giornata tutta incentrata all’esito delle elezioni presidenziali Usa , oltre che essere condizionata dal succedersi di notizie attorno alla diffusione dell'epidemia di coronavirus. A circa due ore dal via della seduta i future sui principali indici del Vecchio Continente segnano infatti perdite per alcuni decimi di punto. Tokyo avanza invece in rialzo del 2% nel pomeriggio, così come indicazioni positive arrivano da future su Wall Street, dollaro e titoli di Stato Usa.

Le speranze (deluse) dei mercati

Nelle due sedute precedenti i mercati azionari hanno provato ad avvantaggiarsi, recuperando parte delle perdite subite la settimana scorsa, nell’auspicio di veder emergere un esito chiaro dalle urne statunitensi già fin da subito. Così nella giornata di martedì Piazza Affari ha chiuso in rialzo del 3,19%, precedendo gli altri listini europei (peraltro tutti con guadagni superiori ai due punti percentuali), mentre a Wall Street l’indice S&P 500 ha terminato a +1,78 per cento: un desiderio che sembra però almeno in parte andato deluso, perché i primi conteggi hanno suggerito che il risultato delle elezioni presidenziali potrebbe essere più vicino di quanto suggerito dai sondaggi.

Loading...

Giù lo yuan su possibile vittoria Trump

Lo yuan è in caduta sul dollaro scontando la prospettiva che Donald Trump possa riconquistare la Casa Bianca per un secondo mandato: il renminbi cede lo 0,7% nei valori offshore, scivolando a 6.7270 sul biglietto verde. Questa mattina la Banca centrale cinese (Pboc) aveva fissato la parità bilaterale a 6,6771 rafforzando la sua valuta di 186 punti base. Gli stessi allibratori britannici, a conferma di un trend più favorevole al tycoon, hanno modificato le loro valutazioni dando la rielezione di Trump a 8/13, contro i 6/5 della vittoria di Biden.

Il calendario macro

Con gli occhi tutti puntati sulla corsa verso la casa Bianca potrebbe passare in secondo piano l’agenda macro, che invece prevede la stima Adp sugli occupati Usa, in genere particolarmente rilevante perché cade due giorni dalla pubblicazione dei dati sul mercato del lavoro statunitense di ottobre in programma venerdì. Da seguire anche le indicazioni delle imprese del settore servizi (indici Pmi), il più penalizzato dalla crisi da coronavirus, sia in Europa sia negli Stati Uniti.

A Piazza Affari occhi puntati sui conti delle banche

Entra nel vivo anche in Italia la stagione dei bilanci societari. Si riuniscono infatti oggi per l’approvazione dei conti del terzo trimestre (e dei primi nove mesi dell’anno) anche i Cda di Bper Banca, Intesa San Paolo, UniCredit, Bper, Saras, Snam e Reno de Medici.