Borse europee ancora in rosso. Piazza Affari -3% con spread sopra i 190 punti Resiste alle vendite Poste Italiane, che ha alzato le stime sul 2020 pur considerando l'impatto dell'epidemia. Euro in rafforzamento contro il dollaro, debole il petrolio di Paolo Paronetto

Ancora un avvio in profondo rosso per le Borse europee, che confermano

il trend negativo anche in scia al nuovo tonfo di Wall Street. I mercati continuano a monitorare la diffusione dell'epidemia di coronavirus e non appaiono convinti delle misure messe in campo dalla principali istituti mondiali per contrastarne l'impatto sull'economia. A Piazza Affari il FTSE MIB perde circa due punti, mentre le vendite colpiscono in primo luogo Prysmian all'indomani della pubblicazione dei conti 2019. Pesanti anche Azimut, Saipem e Buzzi Unicem. Resiste in territorio positivo Poste Italiane, che pur considerando gli effetti del coronavirus ha alzato le stime sul 2020. Il listino risente anche del nuovo brusco allargamento dello spread BTp/Bund, indicato a 192 punti base, con un aumento di 17 punti base rispetto ai 175 punti registrati ieri a fine giornata. In forte rialzo il rendimento del BTp decennale benchmark che si attesta all'1,22%, dall'1,07% del riferimento della vigilia.

Andamento dello spread Btp / Bund

Euro in rialzo, debole il petrolio

Sul mercato dei cambi, l'euro si rafforza a 1,1238 dollari (1,1180 ieri in chiusura), mentre scivola a 118,89 yen (119,37). Il rapporto dollaro/yen e' a 105,81 (106,7). In calo il prezzo del petrolio: il future aprile sul Wti perde l'1% a 45,44 dollari al barile, mentre la consegna maggio sul Brent cede l'1,08% a 49,45 dollari.

Tokyo giù del 2,7%, si rafforza lo yen

Chiusura in netto ribasso, intanto, per la Borsa di Tokyo che, con il calo

registrato oggi, si attesta sui minimi gli ultimi 6 mesi. A pesare sono stati ancora una volta i timori per l'epidemia di coronavirus che si sta diffondendo a livello globale. A fine seduta l'Indice Nikkei ha registrato un calo del 2,72% a quota 20.749,75, con una flessione di 579 punti. Più

accentuata la flessione del pià ampio Indice Topix, pari a -2,92% a 1.471,36 punti. Ulteriore pressione è arrivata dall'apprezzamento dello yen sui mercati valutari dove la valuta nipponica ha guadagnato terreno rispetto al dollaro (a 105,80) e rispetto all'euro (intorno a 119 yen).

Ieri profondo rosso per Wall Street

Già ieri a poco è servito l’impegno delle principali istituzioni mondiali, a partire da Fmi, World Bank e Oms, oltre alla Fed (con un taglio di 50 punti base ai tassi), a sostegno all'economia contro il coronavirus. I mercati hanno dunque reagito con scetticismo ai nuovi numeri sul contagio, che hanno causato anche la dichiarazione di stato di emergenza da parte della California. Wall Street ha lasciato sul terreno oltre il 3 per cento.

