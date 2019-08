Borse Ue ko, pesano nuovi dazi su Cina. Tech e auto al tappeto

4' di lettura

Procedono in netto calo per le Borse del Vecchio Continente, sulla scia di Tokyo e di Wall Street alla vigilia dopo le rinnovate tensioni commerciali con la Cina. Il Ftse Mib viaggia in ribasso del 2%, in linea con Parigi e Francoforte. A provocare nervosismo sui mercati sono le parole del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha annunciato dazi del 10% su 300 miliardi di dollari di importazioni cinesi a partire dal prossimo primo settembre. Tali dazi potrebbero salire al 25 per cento. Le tariffe doganali annunciate vanno ad aggiungersi a quelle già in vigore del 25% su 250 miliardi di import cinese. Praticamente, tutte le importazioni dalla Cina agli Usa sono tassate. L'annuncio è giunto all'indomani di un round di negoziati che si è svolto a Shanghai, dopo il quale la Casa Bianca aveva detto che ce ne sarebbe stato un altro a Washington all'inizio di settembre. Secondo Trump, le trattative non si stanno muovendo abbastanza velocemente.

Pioggia di vendite su comparto auto e tech

Tra i settori più penalizzati dalle vendite nel Vecchio Continente ci sono quello auto e quello dei titoli tecnologi. A pesare è la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina. In questo contesto, inoltre, montano anche le tensioni tra Giappone e Corea del Sud, sulla disputa legata alla richiesta di indennizzi da parte della Corea per il periodo in cui il Paese è stato occupato dal Giappone fino alla fine della seconda guerra mondiale. Il Giappone ha eliminato la Corea del Sud dalla sua “lista bianca” dei partner di fiducia, che prevede procedure facilitate per l’acquisto di prodotti nipponici. La misura commerciale restrittiva è stata annunciata dal governo giapponese. L'annuncio di una misura analoga è stato fatto anche dal governo di Seul come replica alla decisione nipponica. Stm a Milano e Parigi segna cali vicini al 5%, quando a Francoforte Infineon cede oltre 5 punti percentuali ed è in deciso calo anche Asml Holding, altro gruppo attivo nel comparto dei semiconduttori. Tra i titoli del comparto auto, sono penalizzati in particolare Fca a Milano, Bmw e Volkswagen a Francoforte e il gruppo francese della componentistica Valeo alla Borsa di Parigi.

LEGGI ANCHE / Trump colpisce la Cina con dazi del 10% su 300 miliardi di import

Pirelli penalizzata dalle vendite dopo revisione target 2019

A Piazza Affari tra i titoli domina il segno meno, in fondo al segmento principale sono scivolati quelli di Pirelli dopo i risultati del primo semestre 2019 e la revisione di alcuni target per la fine dell'anno. L'azienda che produce pneumatici ha indicato che il mercato tyre è previsto in flessione dell'1,2%, mentre nella precedenze indicazione era stimato stabile. In particolare il segmento standard dovrebbe calare del 2% mentre il New Premium (pneumatici con calettamento e 18 pollici) sono visti in crescita del 6% e non più del 7%. È invece confermata la crescita a doppia cifra (circa +10%) per il mercato Ricambi New Premium. Così il gruppo ha annunciato che i ricavi del 2019 sono previsti in crescita tra l'1,5% e il 2,5% (tra +3% e +4% la precedente indicazione) rispetto al 2018. Inoltre, il margine Ebit Adjusted è atteso tra il 18% e il 19% dei ricavi (uguale o sopra il 19% la precedente indicazione). Il rapporto tra Posizione Finanziaria Netta ed Ebitda Adjusted ante costi di start-up è previsto pari a 2,33x/2,20 volte (2,49 a fine 2018), 2,50x/2,37 includendo l'impatto dell'adozione del nuovo principio contabile IFRS16. In coerenza con il nuovo scenario, Pirelli ha rivisto gli investimenti a circa 380 milioni di euro dai 400 milioni della precedente indicazione. Male anche Stm e Cnh Industrial, sui realizzi dopo la buona performance di ieri in scia ai conti semestrali.

Occhi puntati anche su bilanci e occupazione Usa

Guerra dei dazi a parte, anche oggi l’attenzione sarà puntata su entrambi i fronti, quello macroeconomico e quello societario. Se infatti procede spedita la stagione delle semestrali (a Piazza Affari diffondono i dati di bilancio o li presentano agli analisti, tra le altre, A2A, Tim, Ferrari, Ubi Banca, Unipol e Unipolsai), sul versante macro i dati più attesi sono le vendite al dettaglio nell’Eurozona e soprattutto l’andamento del mercato del lavoro negli Usa nel mese di luglio. In Italia l’Istat ha diffuso i dati sulla produzione industriale (-0,2% a giugno, -1,2% su anno) e diffonderà quello sulle vendite al dettaglio.