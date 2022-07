Europa cauta alla vigilia della Fed, Piazza Affari in rosso frenata dalle banche. Gas sopra i 190 euro

In rialzo il prezzo del petrolio, mentre il nuovo taglio delle forniture di gas naturale all'Europa annunciata dalla Russia alimenta le tensioni nel mercato dell'energia: il Wti con consegna a settembre è scambiato a 98,12 dollari (+1,47%), mentre l'analogo future sul Brent vale 106,49 (+1,27%). In rialzo del 9,6% a 193,6 euro per megawattora il prezzo del gas naturale ad Amsterdam, che ha superato quota 190 euro per la prima volta da marzo.

Spread a 241 punti, rendimento BTp al 3,34%

Sull'obbligazionario, si allarga lo spread tra BTp e Bund sul mercato secondario Mts dei titoli di Stato europei. Il differenziale tra il BTp decennale benchmark e il pari scadenza tedesco è indicato a 241 punti base dai 237 punti base della chiusura registrata ieri. Il rendimento dei decennali italiani scende sotto quota 3,40%, al 3,34%, dal 3,41% dell'ultimo riferimento della vigilia.



Tokyo cauta, Softbank sale al traino di Alibaba

Seduta improntata alla cautela, intanto, per la Borsa di Tokyo dopo una sessione esitante a Wall Street in attesa dei risultati trimestrali dei grandi titoli americani, da Google a Microsoft, e dell'inizio della riunione della Fed. L'indice Nikkei dei titoli guida ha ceduto lo 0,16% a 27.655 punti, mentre il più ampio indice Topix ha chiuso piatto (-0,002%) a 1943,17 punti.Tra i titoli sale SoftBank (+3,2% a 5,68 yen). Il colosso cinese dell'e-commerce Alibaba, di cui SoftBank è il maggiore azionista, ha annunciato che intende fare della borsa di Hong Kong il suo principale mercato di quotazione entro la fine del 2022, allo stesso livello di Wall Street, dove è presente dal 2014. Alibaba è quotata a Hong Kong dal 2019, ma per ora era una quotazione secondaria. Rafforzare la sua presenza in questa piazza finanziaria dovrebbe anche darle accesso diretto agli investitori con sede nella Cina continentale.