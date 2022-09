Borse europee in rosso nel giorno delle 4 streghe. Il gas resta sopra 200 euro

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Resta cupo il tono dei mercati azionari in una settimana fin qui negativa, segnata in particolare dall'inflazione americana sopra le attese che apre la strada a una decisa stretta sui tassi di interesse, il prossimo 21 settembre, da parte della Federal Reserve. Le Borse europee si muovono così tutte in "rosso", da Francoforte (DAX 30) a Milano (FTSE MIB), passando per Londra (FT-SE 100), Amsterdam (AEX) e Parigi (CAC 40). Minerari, viaggi, costruzioni e retail sono i comparti maggiormente nel mirino delle vendite. L'appuntamento trimestrale con le cosiddette "quattro streghe" - cioè la contemporanea scadenza dei contratti di future e opzioni su indici e azioni - sta aggiungendo incertezza e volatilità a una seduta in cui prevale l'avversione al rischio anche per il timore di una recessione in arrivo (nel 2023, secondo la Banca Mondiale). Sul fronte degli indicatori macroeconomici, l'attenzione degli operatori è per la lettura finale Eurostat sull'inflazione di agosto dell'Eurozona, mentre nel pomeriggio è in calendario l'indice sulla fiducia dei consumatori Usa.

A Piazza Affari scivolano Tim e Mps, strappa Ariston su M&A

A Piazza Affari è Telecom Italia la peggiore del listino principale milanese, seguita da Cnh Industrial e Interpump Group. Male anche Poste Italiane: le società di logistica soffrono gli annunci di Fedex (-16% nell'after-hours a Wall Street) che ridurrà il numero di sedi a causa di una domanda attesa in contrazione e non raggiungerà i target nell'esercizio chiuso ad agosto. Frena Nexi dopo il minirally di settembre (+10% circa) dovuto all'avvicinarsi della presentazione del nuovo Piano industriale. In calo la holding Exor all'ultima sessione sul Ftse Mib, che lascerà definitivamente Euronext Milan il 27 settembre e resterà quotata ad Amsterdam. Il suo posto tra le big di Milano sarà preso da Buzzi Unicem. Bene in testa al listino Saipem. Fuori dal Ftse Mib, invece, si registra il balzo di Ariston Holding che metterà a segno la sua più grande acquisizione rilevando il 100% della tedesca Centrotec per circa 1 miliardo tra contanti e azioni. Scivola Banca Mps: l'assemblea ha approvato l'aumento di capitale da 2,5 miliardi che partirà in autunno e l'a.d. Lovaglio ha aperto al supporto all'operazione di investitori strategici come Anima e Axa.

Per Stellantis +11% immatricolazioni auto Ue ad agosto



Sono tornate intanto a crescere, ad agosto, le immatricolazioni di auto nuove del gruppo Stellantis in Europa (Unione europea + Paesi Efta e Uk) che hanno registrato un rialzo dell'11% rispetto allo stesso mese del 2021, attestandosi a 136.721 unità. Lo rende noto l'associazione europea dei produttori Acea che indica anche la crescita della quota di mercato al 18,3% dal 17% di agosto dello scorso anno. Negli 8 mesi il gruppo registra un calo del 17,6% annuo. Ad agosto tra gli altri gruppi si registra un +6% per Volkswagen (che mostra un -12,7% a luglio) , +4,8% per Toyota (-3,8%) e +16% per Mercedes-Benz Group (-13,1% a luglio).

Gas in calo a 208 euro al MWh (-2,9%) ad Amsterdam



Partenza in leggero calo per il gas naturale in Europa, mentre a Bruxelles si continua a discutere sulle modalità di una possibile introduzione di un “price cap” e i singoli Paesi stanno studiano piani di risparmio energetico in vista dell’autunno. Il prezzo del metano sulla piattaforma Ttf di Amsterdam, che alla vigilia ha toccato un massimo di giornata a 244 euro al MWh, per poi chiudere a 214 euro, nelle prime battute scambia a 208 euro al MWh.

E in Cina accelerano vendite al dettaglio e industria

Le vendite al dettaglio e la produzione industriale in Cina hanno visto un'accelerazione inaspettata ad agosto, nonostante le restrizioni sanitarie e la carenza di energia elettrica. Le vendite al dettaglio sono aumentate del 5,4% su anno rispetto al +2,7% di luglio, oltre le attese degli analisti.La produzione industriale ha registrato una crescita del 4,2% su anno, anche sopra le attese. Le misure di sostegno economico del governo hanno aiutato, ma è previsto che a settembre a causa della crisi immobiliare si verifichi un rallentamento delle esportazioni da cui dipende la crescita, e che le restrizioni anti-Covid pesino sulle dinamiche interne dell'economia.