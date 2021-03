Borse europee in rosso nel giorno delle quattro streghe. A Milano giù Bper e Tim

3' di lettura

Ultima seduta della settimana in calo per le Borse europee, che comunque riducono le perdite rispetto alle prime battute, nel giorno delle quattro streghe, la scadenza di future e opzioni su indici e azioni, un appuntamento tecnico che alimenta la volatilità dei mercati, già messi sotto pressione dai timori di una risalita dell'inflazione più rapida del previsto e dalle tensioni internazionali sugli assi Usa-Cina e Usa-Russia.

Questo dopo che nella seduta del 18 marzo Wall Street ha ritracciato dai record toccati in precedenza. I rendimenti dei Treasury americani si mantengono sui massimi da oltre un anno dopo essere saliti sopra l'1,75% per la prima volta da gennaio 2020, riflettendo i timori del mercato su un aumento dell'inflazione più rapido del previsto. In Asia la Borsa di Shanghai ha perso l'1,69% risentendo delle tensioni tra Usa e Cina all'indomani dell'avvio del nuovo round di confronti ad Anchorage, in Alaska.

Possibile volatilità nel giorno delle quattro streghe

Il 19 marzo in Borsa è come detto il giorno delle quattro streghe. Essendo il terzo venerdì del mese che coincide con la chiusura del trimestre (marzo, giugno, settembre, dicembre) non è un giorno come tutti gli altri sui mercati finanziari. Perché scadono numerosi contratti derivati: future su indici e azioni, opzioni su indici e azioni. Da cui il detto «quattro streghe». Durante queste sedute non è da escludere che aumenti la volatilità a fronte di scambi che fisiologicamente risultano più elevati proprio perché gli operatori esposti sui future e le opzioni che vanno in scadenza sono chiamati a scegliere se “rollarle”, ovvero rinnovarle allungando la scadenza temporale, oppure far decadere il contratto.

A Piazza Affari forti vendite su Bper, in calo Telecom

Tra i titoli milanesi a maggiore capitalizzazione, le vendite colpiscono Bper dopo che l'a.d. di Unipol, Carlo Cimbri, ha definito difficile un'operazione di M&A entro la fine dell'anno. Vendite anche su Telecom, con le quotazioni che risentono delle indicazioni fornite da Enel sui tempi della cessione del 40-50% di Open Fiber a Macquarie, operazione propedeutica alla creazione della rete unica attraverso la fusione con Fibercop.

Guadagnano terreno in controtendenza Diasorin ed Enel, grazie ai conti 2020 sopra le attese e alle guidance 2021, confermate con alto grado di visibilità. Inoltre è stato proposto un dividendo complessivo da 0,358 euro per azione, in rialzo del 9,1% rispetto a quello del 2019. Riflettori anche su Poste Italiane dopo il nuovo piano al 2024 che, tra le altre cose, prevede un incremento complessivo del dividendo del 35%.

Spread in leggero rialzo in area 96 punti

Andamento in lieve rialzo per lo spread tra BTp e Bund sul mercato secondario Mts dei titoli di Stato. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005422891) e il pari durata tedesco è indicato a 96 punti base da un'ultima posizione a 95 punti. In calo il rendimento del BTp benchmark decennale allo 0,66% dallo 0,69% registrato al closing della vigilia.