Borse Ue in calo con Fed e frenata cinese. A Milano giù Stellantis

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - I timori per la Federal Reserve pronta ad accelerare sulla stretta ai tassi, le nuove sanzioni in arrivo per la Russia e il netto calo dell'attività dei servizi in Cina (indice Caixin ai minimi da febbraio 2020) tengono in scacco le Borse europee, che, dopo una prima parte di seduta incerta, hanno imboccato la via dei ribassi. Questo all'indomani di una seduta negativa per gli indici europei e per Wall Street a cui sta seguendo l'andamento in rosso dei listini asiatici (-1,5% Tokyo, -1,2% Hong Kong) complice anche il totale lockdown di Shanghai a causa dell'incremento dei casi di Covid.

Così perdono quota il FTSE MIB di Milano, il CAC 40 di Parigi, il DAX 40 di Francoforte, l'IBEX 35 di Madrid, il Ftse 100 di Londra e l'AEX di Amsterdam.

Occhi sui verbali della Fed

Alla luce delle dichiarazioni di Lael Brainard, componente del Consiglio dei governatori della Banca centrale statunitense, sulla necessità della Fed di accelerare sui tassi assume ulteriore rilevanza la pubblicazione alle 20 italiane dei verbali dell'ultimo meeting del Comitato di politica monetaria della banca centrale americana. Sulla crisi russo-ucraina, in programma l'incontro tra i Paesi Ue per discutere il quinto pacchetto di sanzioni contro Mosca proposto dalla presidente della Commissione europea Ursulta Von der Leyen: la misura comprende lo stop all'import di carbone e a navi e camion provenienti dalla Russia oltre a sanzioni nei confronti di quattro banche russe.



Questo in una giornata in cui, con gli occhi all’Ucraina e nell’attesa delle nuove sanzioni contro la Russia, sul versante macro si guarda al dato degli ordini all’industria in Germania (-2,2% a febbraio, +2,9% annuo) e a i prezzi alla produzione nell’Eurozona. Oltreoceano, oltre alla Federal Reserve, attesi i discorsi del segretario al Tesoro Usa Yellen e di de Guindos, Lane e Panetta della Bce. A Roma, intanto, è convocata la Cabina di regia sul Def con l’obiettivo di portare il documento al Consiglio dei ministri, atteso nel tardo pomeriggio.

Auto sotto pressione in tutta Europa

Pressione sul settore automotive in tutte le Borse europee con gli operatori che segnalano innanzi tutto il peggioramento delle condizioni delle catene di fornitura dei costruttori con probabili effetti sui costi di produzione e sulle vendite. Ma è anche la prospettiva di tassi di interessi più alti per finanziarsi e la probabilità di una frenata dell'economia globale a pesare su un comparto ciclico come quello delle quattroruote. "In un mercato che scende per una guerra che non finisce - sintetizza un analista - l'auto scende di più dato che è particolarmente impattata dalla supply chain disruption e dall'inflazione dei costi". "Auto, camion e minerari sono sotto pressione a causa della situazione della supply chain e per il rialzo dei tassi" aggiunge un broker.