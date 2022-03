Borse Ue deboli sul finale, si salva Milano. Tonfo del petrolio

In evidenza le banche, Intesa Sanpaolo e soprattutto Banca Pop Er e il risparmio gestito. Tra i titoli che hanno migliorato la performance nel corso della giornata c'è anche Atlantia che nonostante i legami con Aspi siano ormai anche quasi formalmente sciolti ha accolto con favore la notizia della richiesta di patteggiamento nel processo per il crollo del Ponte Morandi. Bene le utilitiy, in controtendenza rispetto al settore oil Saipem in attesa del nuovo piano slittato al 24 marzo che prevede, secondo Il Sole 24 Ore, un prestito da 1,5 miliardi per coprire le prime scadenze e un aumento di capitale da 1,5-2 miliardi, con l’impegno delle banche sul debito.

In coda al listino, invece, gli altri energetici con il calo del greggio, a partire da Tenaris che chiude in profondo rosso in linea con il settore in Europa, appesantita anche dal giudizio di Equita. Sotto pressione anche il settore del lusso, con le nuove sanzioni imposte dall'Ue alla Russia a causa del conflitto in Ucraina e con il nuovo balzo dei casi di Covid-19 in Cina. Così Moncler è tra le peggiori, ma fuori dal listino principale la seduta è stata pesante anche per Salvatore Ferragamo e Aeffe, mentre ha chiuso in rialzo Brunello Cucinelli, che ha acquistato il 43% di Lanificio Cariaggi, fornitore storico del gruppo, per 15,05 milioni.



Le azioni Mfe (cioè le ex Mediaset) sono state sospese dalle contrattazioni per tutta la seduta in attesa di un comunicato. Questo dopo che il cda di MediaForEurope nella tarda serata del 14 marzo ha deliberato – in base a quanto appreso da Radiocor – l'operazione di riassetto di Mediaset Espana, già controllata dal gruppo italiano, attraverso un'offerta pubblica di acquisto e scambio finalizzata al delisting.

Vendite sul petrolio, in altalena il prezzo del gas

Prosegue la corsa al ribasso del petrolio , che è tornato ben al di sotto della soglia dei 100 dollari al barile per il Wti, complici le speranze per un accordo sul nucleare iraniano e l'aumento dei casi di Covid in Cina (con le conseguenti restrizioni) che fa pensare a un calo della domanda. «Una risoluzione del conflitto in Ucraina potrebbe portare a sanzioni meno severe nei confronti della Russia e alleviare le pressioni sull'offerta - notano inoltre gli analisti di ActivTrades - mentre l’impatto delle restrizioni del nuovo lockdown in Cina sull'attività economica del paese provocheranno una riduzione della domanda che sarà accolta favorevolmente dai trader che hanno finora operato in un mercato molto ristretto, contribuendo a un calo dei prezzi». Seduta in altalena per i prezzi del gas, che hanno cambiato più volte direzione e a fine giornata in Europa sono in calo. Sul fronte dei metalli preziosi, l' oro è in calo per la terza seduta consecutiva, alla vigilia della riunione della Fed.

Germania, crolla indice fiducia Zew. Stabile l'industria Ue

Intanto l'indice Zew, che misura le attese economiche degli imprenditori in Germania, crolla a marzo a -39,3 dal 54,3 di febbraio, molto al di sotto delle previsioni. Per quanto riguarda le condizioni correnti l'indice è caduto a -21,4 dal -8,1 di febbraio. A determinare il crollo è il conflitto tra Russia e Ucraina, mentre, come indica Eurostat, a gennaio la produzione industriale nell’area euro è risultata stabile rispetto a dicembre ed è aumentata dello 0,4% nella Ue. In Italia rispetto a dicembre è calata del 3,4% (rispetto a un anno prima -2,6%).