Borse europee in rosso, timori su inflazione e variante Delta

Prima parte di seduta con il segno meno per le Borse europee, che perdono quota in scia agli andamenti contrastati delle piazze asiatiche e con i future americani deboli, all'indomani di una giornata senza direzione, complici i timori sull'inflazione e sulla diffusione della variante Delta del Covid-19. Così sono tutti in rosso il FTSE MIB di Milano, il CAC 40 di Parigi, il DAX 30 di Francoforte, il Ftse 100 di Londra, l'IBEX 35 di Madrid e l'AEX di Amsterdam.

Sul sentiment degli investitori pesano le indicazioni in arrivo dalla Cina, che segnalano una ripresa in rallentamento mentre la Banca centrale ha fornito ulteriore liquidità al sistema. Mercoledì il numero uno della Fed, Jerome Powell, ha rassicurato il mercato definendo transitoria l'inflazione in aumento negli Stati Uniti (dopo il dato sopra le attese di giugno) e confermando il sostegno all'economia, visto che il mercato del lavoro non è ancora abbastanza robusto, ma le sue parole non sono bastate a spingere i mercati verso l'alto. Nel pomeriggio, sul tema lavoro, saranno da seguire i numeri sui sussidi settimanali alla disoccupazione. Prosegue intanto la stagione trimestrale con i dati delle grandi banche americane.

A Piazza Affari petroliferi sotto pressione, giù le banche

Sull'azionario milanese, petroliferi sotto osservazione con il calo del greggio: in coda al listino principale ci sono infatti Eni, Saipem e Tenaris. Male anche Atlantia e le banche. Tengono le utility, comunque in rosso, restano attorno alla parità Interpump Group, Amplifon e Recordati.

Euro/dollaro poco mosso, petrolio ancora in calo

Sul fronte valutario, euro/dollaro poco mosso a 1,1835 dopo la discesa della vigilia del biglietto verde (da 1,1825). L'euro vale anche 130,01 yen (da 130,127), mentre il rapporto dollaro/yen è a 109,85 (da 110,03).

Petrolio ancora in forte flessione, dopo le indiscrezioni di un accordo tra Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita sulla produzione, che dovrebbe sbloccare lo stallo in seno al gruppo Opec+. Pesa anche il calo della domanda di carburante negli Usa, emerso dal rapporto dell'Eia sulle scorte, ancora in calo. Il Brent è a 73,78 dollari (-1,3%) mentre il Wti è a 72,06 dollari (-1,46%).

Il cambio euro / dollaro

Spread in rialzo in area 105 punti

Andamento in rialzo per lo spread tra BTp e Bund. Il differenziale di rendimento tra il decennale benchmark italiano (IT0005436693) segna 105 punti base dai 102 della vigilia. Il rendimento dei titoli italiani decennali sale allo 0,72% dallo 0,71% precedente.

Tokyo chiude in calo su timori per aumento contagi

La Borsa di Tokyo termina la seduta in calo, mentre riemergono i timori di un aumento dei contagi da Covid nella capitale, a quasi una settimana dalle Olimpiadi, con il massimo livello di positività raggiunto ieri da metà maggio. L'indice Nikkei segna una flessione dell'1,15% a quota 28.279,09, con una perdita di 329 punti.