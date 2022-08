Borse caute con le tensioni Usa-Cina. A Milano strappa Tod's con Opa Della Valle

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le Borse europee si muovono con cautela in una seduta ancora segnata dalla pubblicazione delle trimestrali. Resta alta l'attenzione sulle tensioni tra Stati Uniti e Cina a causa della visita a Taiwan della speaker della Camera, Nancy Pelosi. La Cina, che considera Taiwan come parte del suo territorio, ha minacciato «gravi conseguenze». Nessuna delle più alte cariche degli Stati Uniti d’America aveva messo piede a Taiwan negli ultimi 25 anni. Attenzione anche per le banche centrali, dopo che la presidente della Fed di San Francisco, Mary Daly - di solito considerata una “colomba” - ha detto di essere a favore di un aumento aggressivo dei tassi d'interesse per riportare l'inflazione a livelli ragionevoli. Sul fronte macro, intanto, oggi attesi gli indici Pmi Servizi sia in Europa sia dall'altra parte dell'Oceano, nel giorno della riunione dell'Opec+. Guardando agli indici, si muovono con cautela non riuscendo a trovare una direzione precisa il FTSE MIB di Milano, il DAX 40 di Francoforte, il CAC 40 di Parigi e l'AEX di Amsterdam.

Opa su Tod's, attenzione a Tim



In questo clima, a rubare la scena a Piazza Affari è però l’annuncio dell'addio del marchio Tod's, con Della Valle che di concerto con Lvmh ha lanciato un’opa per delistare la maison (il cui titolo si è subito allineato al prezzo offerto di 40 euro ad azione, con un rialzo teorico del 20%). Sul Ftse Mib bene Saipem, Telecom Italia, con le speranze di un accordo sulla rete unica che sembrano rafforzarsi e in attesa dei conti, e Finecobank all’indomani della semestrale sopra le attese. In fondo al listino Interpump Group e Pirelli & C, alla vigilia dei conti del primo semestre 2022.



Spread BTp/bund in calo a 223 pb, rendimento sale al 3,05%

Avvio di seduta negativo per il reddito fisso in Europa. Tutti i titoli sovrani dell'eurozona registrano una flessione dei corsi in avvio sul mercato telematico Mts e i BTp italiani non fanno eccezione. Il decennale italiano perde terreno ma lo fa anche il Bund e lo spread resta sui livelli di ieri. Dopo i primi scambi il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005436693) e il pari scadenza tedesco è indicato a 223 punti base (225 punti base al closing della vigilia). In risalita, invece, il rendimento dei titoli italiani decennali: è al 3,05% dal 3,03% fatto segnare al closing di martedì.

Euro sotto 1,02 dollari, petrolio e gas poco mossi

Sul mercato valutario, euro/dollaro poco mosso a 1,0161 dollari (da 1,0201 ieri in chiusura). La moneta unica vale anche 135,29 yen (da 134,47), mentre il rapporto dollaro/yen è a 133,07 (da 131,81). Poco mosso il prezzo del petrolio, mentre il mercato attende l'Opec+: il contratto ottobre sul Brent segna -0,2% a 100,2 dollari al barile e il future settembre sul Wti -0,4% a 94 dollari. Gas poco mosso a 204 euro.

Nuova tornata di dati macro, occhi sul Pmi servizi

Sul versante macroeconomico la giornata si apre con il Pmi servizi Caixin della Cina (salito a luglio a quota 55,5 da 54,5 punti indicati a giugno), la bilancia commerciale tedesca (surplus di 6,4 miliardi, nettamente al di sopra delle attese di mercato), gli indici Pmi servizi di luglio in Italia (in calo per la prima volta nel 2022 a 48,4 punti), Francia (calato a 53,2 da 53,9 punti), Germania (sceso a 49,7 da 52,4 punti), Gran Bretagna (sceso a 52,6 da 54,3 punti) ed Eurozona (passata a 51,2 da 53 punti). A seguire, il commercio al dettaglio in Italia, i prezzi alla produzione e le vendite al dettaglio nell’Eurozona. Nel pomeriggio negli Stati Uniti saranno diffusi l’indice Pmi Markit Servizi e Composito, gli ordinativi industriali, l’indice Ism non manifatturiero. Sul fronte Banche centrali è previsto un discorso di Bullard (Fed), mentre si terrà anche la riunione Opec+.