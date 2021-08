Borse europee caute dopo i record, ancora focus su dati Usa e variante Delta

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Borse europee poco mosse, divise tra la conferma del trend positivo che mercoledì ha portato Piazza Affari e Wall Street a nuovi record, grazie anche a un dato sull'inflazione Usa che non ha fornito nuovi argomenti alla Federal Reserve per accelerare la stretta di politica monetaria, e le preoccupazioni su variante Delta e stretta regolamentare in Cina, che hanno penalizzato i listini asiatici. Sul fronte macro oggi il mercato attende dagli Stati Uniti la pubblicazione del dato sui prezzi alla produzione e l'aggiornamento settimanale sulle richieste di sussidi di disoccupazione. Il FTSE MIB milanese si mantiene così attorno alla parità, frenato dai realizzi sulle banche dopo i recenti exploit. Nel settore perdono terreno in particolare Banco Bpm e Unicredit.

Nella giornata di mercoledì i mercati azionari europei avevano proseguito la rincorsa che procede ormai pressoché ininterrotta da quasi un mese e raggiunto nuovi primati. Il Ftse Mib ha aggiornato i massimi dal 2008 dopo il rallentamento dell’inflazione Usa in luglio a +0,5% dopo il +0,9% di giugno. Pur in linea con le attese, l’indicazione ha finito per togliere un po’ apprensione sulle possibili contromosse della Banche centrali.

Dollaro in lieve calo, petrolio poco mosso

Sul mercato dei cambi, dollaro in lieve calo dopo che il dato sull’inflazione Usa di luglio non ha fornito nuovi argomenti alla Fed per accelerare l’uscita dall’attuale politica monetaria ultra accomodante. Il biglietto verde è scambiato a 1,1739 per un euro (1,1730 mercoledì in chiusura) e vale 110,38 yen (110,48), mentre il rapporto euro/yen è a 129,57 (129,65). Sulla parità il prezzo del petrolio, che ieri ha vissuto una giornata in altalena tra la richiesta della Casa Bianca ai Paesi Opec+ di aumentare la produzione e il dato sulle scorte Usa. Il future settembre sul Wti segna -0,16% a 69,14 dollari al barile, mentre la consegna ottobre sul Brent cede lo 0,11% a 71,36 dollari.

Tokyo inverte la rotta sul finale e chiude in calo

La Borsa di Tokyo cambia rotta nel finale e chiude in lieve calo una seduta che nella prima parte della giornata puntava al rialzo. L'indice Nikkei dei 225 titoli guida termina a 28.015 punti in calo dello 0,2 per cento. La piazza nipponica è partita ben intonata, beneficiando fin dai primi scambi dal record di Wall Street a sua volta spinta dal dato Usa sui prezzi al consumo in luglio che ha ridimensionato, per ora, il timore di un possibile cambio di orientamento anticipato della Fed sui tassi per il rischio di un surriscaldamento dell’inflazione negli Stati Uniti. Il nuovo record sulla piazza Usa sembrava poter condizionare positivamente la piazza nipponica ma evidentemente nel corso della giornata le preoccupazioni per l’aumento dei casi di Covid-19 a Tokyo e in tutto il paese (che potrebbero portare ad un prolungamento dello stato di emergenza del Paese oltre la data del prossimo 31 agosto) e il rafforzamento dello yen contro dollaro hanno preso il sopravvento e spinto il listino in territorio negativo.