Europa guardinga, «effetto cedola» per Piazza Affari. La Juve brinda alla Champions

Le Borse europee proseguono la seduta con modestissimi rialzi, mentre solo il FTSE MIB resta in territorio negativo, penalizzato dallo stacco cedola di 18 big del segmento principale, che pesa per un -0,89%. Positiva invece Wall Street con i principali indici che guadagnano circa mezzo punto percentuale al di là del Nasdaq, in rialzo dell'1,5%.

Sugli indici continentali, reduci da una settimana incerta, prevale dunque la cautela con il CAC 40 di Parigi, l'IBEX 35 di Madrid e il Ftse 100 di Londra che cercano lo spunto per portarsi con decisione in territorio positivo. Da segnalare che Francoforte e Zurigo sono chiuse per la Pentecoste.

Secondo gli analisti di Unicredit, l'attività è ridotta su tutti i listini continentali proprio per la festività. In assenza di dati macro rilevanti, parte l'attesa per la prossima riunione della Banca centrale europea, prevista per il 10 giugno prossimo. Resta sempre alta l'attenzione all'evoluzione della pandemia con i principali produttori di vaccini contro il Covid-19, i Paesi del G20 e il Fondo monetario internazionale che venerdì si sono impegnati per accelerare la vaccinazione anche nei Paesi più poveri, per poter dare slancio alla ripresa economica mondiale. Parte anche una due giorni di meeting per il Consiglio europeo a Bruxelles, con al centro temi legati al clima, alla pandemia, alle relazioni con la Russia e ai rapporti commerciali con il Regno Unito post-Brexit.

Wall Street inizia bene la settimana, balzo del Nasdaq

Viaggia in rialzo Wall Street, trascinata dal Nasdaq. Gli investitori sono confortati dal passo della ripresa economica e dal calo dei casi di Covid-19 negli Stati Uniti e sono anche meno spaventati dall'inflazione. S&P 500 e Dow Jones sono reduci da due settimane consecutive in calo, mentre il Nasdaq, spinto dai tech, ha chiuso l'ultima settimana in rialzo. Sul fronte macroeconomico, oggi ha deluso il dato sull'attivita' economica nazionale statunitense ad aprile, misurato dalla Federal Reserve di Chicago, sceso da 1,71 (dato di marzo confermato) a 0,24 punti, contro attese per un dato a 1,1 punti, restando comunque in espansione. L'indice che misura la media degli ultimi tre mesi e' sceso da 0,35 a 0,07.



A Milano «effetto cedola» per 18 Big

L'andamento del listino principale di Milano è influenzato dallo stacco cedola di 18 big, ovvero A2a (0,08 euro), Amplifon (0,22 euro), Azimut (1 euro), Bper (0,04 euro), Banca Mediolanum (0,0267 euro), Buzzi Unicem (0,25 euro), Diasorin (1 euro), Eni (0,24 euro), Generali (1,01 euro), Interpump Group (0,26 euro), Intesa Sanpaolo (0,0357 euro), Inwit (0,3 euro), Italgas (0,277 euro), Moncler (0,45 euro), Prysmian (0,5 euro), Recordati (0,55 euro), Unipol (0,28 euro) e Tenaris (0,1149 euro). In generale, buon andamento dei titoli bancari, con Bper in cima al Ftse Mib nonostante lo stacco cedola, e Banco Bpm che segue a ruota, tra le peggiori invece Italgas, Generali e Unipol. Andamento positivo anche per Saipem, che approfitta dell'accelerata del petrolio.

La Juve brinda alla Champions

Fuori dal paniere principale, riflettori puntati sul titolo Juventus Fc che festeggia la qualificazione in Champions League. Strappare il biglietto per l'Europa può fare la differenza per il bilancio delle società. Infatti, gli effetti della mancata partecipazione alla competizione sono stati stimati dal Report Calcio della Figc (realizzato da PwC su base empirica sui casi riscontrati tra il 2014 e il 2019), in un impatto economico in circa 75 milioni di mancati introiti, basandosi su una media ricavata dai casi degli ultimi anni. Se la Juventus non fosse riuscita a qualificarsi alla Champions, il prossimo anno avrebbe giocato in Europa League, che consente introiti quasi dimezzati rispetto alla competizione «regina».