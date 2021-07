Borse fiaccate dal doppio ko dell'Asia. Milano chiude a -0,8%, effetto spritz su Campari

4' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Il doppio ko dei listini cinesi di inizio settimana (-8% Hong Kong in due sedute, -4,8% Shanghai) piega le Borse europee e gli acquisti si spostano su altri asset facendo arretrare i rendimenti dei titoli di Stato, soprattutto dei Paesi principali del Vecchio Continente, premiando le valute rifugio (lo yen in particolare). Prima delle trimestrali dei big tecnologici americani - Apple, Alphabet e Microsoft - e alla vigilia della Federal Reserve, tutti i principali indici hanno così perso almeno mezzo punto percentuale e le vendite hanno penalizzato soprattutto i comparti legati ad auto, retailer e il settore tech. Seconda frenata di fila dai massimi storici per Amsterdam (-0,9%), la più penalizzata, mentre Piazza Affari ha ceduto lo 0,8% nell’indice FTSE MIB. Ma a Milano a spiccare è stato il +3,2% in chiusura di Davide Campari grazie all’accelerazione delle vendite nel secondo trimestre (+37% sui sei mesi) dovuto al trend dei consumi di alcolici favorito dalla riapertura dei locali.

Fiacca Wall Street, occhi su conti big tech e Fed

Debole Wall Street in attesa degli utili delle Big Tech e anche delle direttive che scaturiranno dall'incontro della Fed. La volatilità degli indici mostra da un lato ottimismo per i risultati solidi riportati dalle aziende e dall'altro forti preoccupazioni per la diffusione della variante Delta del Covid-19, per i problemi di forniture e per un conseguente raffreddamento della crescita economica. Sul fronte macro, gli ordini di beni durevoli sono cresciuti a giugno dello 0,8%, meno delle stime, ma è record nella crescita dei prezzi delle case.

A Milano è "effetto spritz" su Campari, giù le banche

A Piazza Affari hanno approvato i conti Banca Generali, Telecom Italia (si attendono a mercati chiusi) e Italgas, che ha reso noto di aver chiuso il trimestre con ricavi a 665 mln (+3%) e un utile salito a 176 mln (+14%). Nessun impatto dal Covid per il 2021. Chiude in cima a Piazza Affari il gruppo Davide Campari dopo i numeri dei tre mesi, con le azioni che segnano la terza migliore performance dello Stoxx600. Settore del lusso sotto i riflettori, dopo che il 26 luglio il colosso francese Lvmh ha pubblicato conti del primo semestre superiori al consensus per quanto riguarda i margini.

Sale intanto l’attesa per i numeri che, a mercati chiusi, diffonderanno Kering e Moncler. Bernstein è positiva su tutto il settore, ritenendo che Lvmh fa sempre da pioniere nel comparto. Ma è stato anche il giorno del rientro in Borsa di Bca Carige, dopo due anni di stop: il titolo, che non ha fatto prezzo per buona parte della seduta, ha chiuso alla fine a 0,6318 euro. Deboli anche principali titoli bancari e tecnologici, finiti in fondo al listino, da Unicredit a Stmicroelectron. Fuori dal Ftse Mib, giù Rcs Mediagroup e Cairo Comm dopo le dimissioni a sorpresa di Gaetano Micciché dal cda del gruppo che edita il Corriere della Sera.

Spread chiude in lieve rialzo a 106 punti

Chiusura in rialzo per lo spread tra BTp e Bund. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark italiano e il pari durata tedesco ha terminato gli scambi a 106 punti base, in aumento dai 105 punti registrati alla chiusura del 27 luglio. Scende leggermente, invece, il rendimento del BTp decennale benchmark che viene indicato in chiusura allo 0,63% dallo 0,64% della vigilia. Intanto, sul primario, en plein del Tesoro nell'asta dei BTp short-term, con 3,75 miliardi di titoli assegnati a un tasso che risale di 7 punti base rispetto al collocamento di giugno a -0,29%. La richiesta è stata di 5,12 miliardi con rapporto di copertura di 1,37. I titoli, con scadenza 30.1.24 hanno registrato un prezzo di aggiudicazione di 100,74.