Borse, l'effetto Draghi spinge Piazza Affari, banche in rally. Spread giù a 105 punti

Mario Draghi (Ansa)

Spinta al rialzo con i bancari in prima fila dopo la notizia della convocazione dell'ex presidente della Bce per un mandato esplorativo per un nuovo Governo

Euforia a Piazza Affari che guida i rialzi in Europa, dopo la decisione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella di convocare Mario Draghi al Quirinale per conferirgli il mandato di formare un Governo cosiddetto "del Presidente", essendo fallito il tentativo delle forze politiche della maggioranza che avevano sostenuto Giuseppe Conte di trovare l'intesa per un nuovo esecutivo. Già nella serata di martedì 2 febbraio i future sul Ftse Mib avevano strappato al rialzo, dopo la notizia. "Al di là dell'euforia iniziale- commenta il responsabile di una sala operativa - saranno da seguire le dichiarazioni dei partiti italiani. Di certo c'è che con Draghi al Governo gli investitori esteri torneranno a investire sul mercato italiano". Un punto, questo, su cui sono concordi analisti e banche d'affari.

BTp, spread in netto calo a 105 punti

Apertura in forte calo, verso la soglia psicologica dei 100 punti base, per lo spread tra BTp e Bund per effetto dell'annuncio della convocazione di Mario Draghi al Quirinale per formare il nuovo Governo. Il differenziale tra i bond decennali di Italia e Germania è indicato a 105 punti base. Nella giornata di martedì lo spread BTp/Bund aveva chiuso a 112 punti.

A Milano sprint di Poste, Cnh Industrial attende i conti

Rally dei titoli bancari, che per alcuni minuti non sono riusciti ad aprire sulla scia della pioggia di acquisti e poi hanno cominciato a trattare con rialzi anche superiori a 7 punti. Stesso discorso per Atlantia che è stata fermata anche in volatilità, in cima al listino c'è Poste italiane. Per quanto riguarda il resto del listino, accelerano anche Unipol e Cnh Industrial, in attesa dei conti che saranno pubblicati nel corso della giornata. In coda al listino Ferrari, all'indomani della trimestrale che non ha del tutto soddisfatto il mercato.

Banche in rally, Bper alla prova dei conti

La possibilità di un Governo istituzionale, sotto la guida dell'ex governatore della Bce Mario Draghi, e quindi la prospettiva di una maggiore stabilità dell'Italia, in un momento in cui Recovery Plan e piano vaccinale sono le priorità del Paese, spingono al ribasso lo spread e mettono le ali ai titoli più esposti alla vicenda politica, banche in primis. «Il nuovo governo dovrebbe innanzitutto operare per un efficace e tempestivo utilizzo dei fondi del Recovery Fund e impostare alcune riforme strutturali per accelerare la traiettoria di crescita dell'economia», scrive Equita, che indica Intesa Sanpaolo, Mediobanca e Banca Mediolanum tra i titoli che potranno beneficiare maggiormente di una ritrovata stabilità. Ad ogni modo, assicurazioni (tra queste Unipol) e banche (Unicredit e Banco Bpm) sono i titoli migliori del listino milanese. Sotto i riflettori anche Bper, che è chiamata alla prova dei conti per il quarto trimestre e l'intero 2020.

Atlantia corre, con Draghi verso sblocco impasse Autostrade

Atlantia, che non aveva fatto prezzo in apertura, è poi arrivata a guadagnare oltre 5 punti sulla scommessa, da parte degli operatori, che la prospettiva di Mario Draghi a Palazzo Chigi sblocchi velocemente l'impasse della controllata Autostrade, ormai impantanata da fin troppo tempo in un delicato riassetto. Draghi, del resto, non soltanto è un uomo di mercato ma era direttore generale del Tesoro quando la stessa Autostrade è stata privatizzata, a cavallo tra il 1999 e il 2000, e conosce dunque molto bene il dossier su cui, da mesi, Atlantia sta negoziando con il consorzio Cdp-fondi per la cessione della maggioranza. Se il timore poteva essere che un nuovo premier o un Governo tecnico rallentasse ulteriormente le trattative, con l'eventuale arrivo di Draghi è certamente fugato.