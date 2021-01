Europa in rosso con «giallo» AstraZeneca. Apertura pesante anche per Wall Street Mercati giù dopo l’ipotesi (poi rientrata) di uno slittamento della riunione tra la Ue e il gruppo farmaceutico sui ritardi nel vaccino anti-Covid. Su Btp Piazza Affari , che cede il 2% con le banche, resta l’incognita della crisi del governo Conte di Enrico Miele e Chiara Di Cristofaro

Seduta di forti vendite sulle Borse europee che dopo pranzo allargano le perdite e toccano un passivo del 2%. Apertura pesante anche per Wall Street con i principali indici che arretrano di circa l'1% in attesa della Fed e delle trimestrali delle Big Tech (in serata).

A penalizzare i listini del Vecchio Continente sono le indiscrezioni sulla decisione del gruppo farmaceutico britannico AstraZeneca - nell'occhio del ciclone per i ritardi sulle consegne del vaccino - di non partecipare alla riunione di emergenza convocata dalla Ue (l'azienda ha poi fatto sapere che prenderà parte nel pomeriggio all'incontro). La peggiore è Piazza Affari, che cede oltre il 2%, ma tutti i principali listini stanno accelerando al ribasso. Oltre al caos vaccini, l'attenzione nella seduta del 27 gennaio è concentrata sulle trimestrali - è il turno di Apple, Facebook e Tesla dopo i numeri record registrati da Microsoft - e sulla riunione della Fed che ci si aspetta confermi i toni e la politica monetaria "accomodante", mentre restano in sospeso le novità sul maxi-piano di aiuti fiscali atteso dagli Usa.

Sul fronte della pandemia, però, è la preoccupazione per i ritardi del piano vaccinale a tenere banco in Europa, con i problemi delle forniture che stanno penalizzando alcuni Paesi tra cui l'Italia. «La decisione dell’Fmi di ridimensionare le prospettive di crescita dell’Ue, a causa dei ritardi delle campagne di vaccinazione in molte aree, sta appesantendo l’umore degli investitori» spiegano gli analisti di ActivTrades. Sul fronte interno, intanto, la crisi di Governo che ha portato alle dimissioni del premier Giuseppe Conte non sembra per ora allarmare i mercati. Lo spread BTp/Bund è in leggero rialzo a quota 118 punti base, mentre prosegue la tre giorni delle aste di fine mese sul primario con 7 miliardi di BoT semestrali offerti dal Tesoro che hanno registrato rendimenti in rialzo di 7 centesimi rispetto all'asta del mese precedente.

Apre in forte calo anche Wall Street

Apertura in calo a Wall Street. L'inizio di seduta risente dei ritardi nelle consegne del vaccino in Europa, che mettono a rischio la ripresa, e delle preoccupazioni per il numero di morti negli Stati Uniti, ieri quasi 4.000, per un totale di circa 425.000. L'attenzione e' concentrata sulle trimestrali: dopo quella di Microsoft (+0,38%), il settore tech attende i conti di Apple (-0,78%), Facebook (-2,43%) e Tesla (-0,95%), che saranno pubblicati dopo la chiusura. Gli investitori attendono anche la conferenza stampa del presidente della Fed, Jerome Powell, al termine di una riunione che dovrebbe confermare la politica monetaria degli ultimi mesi, a sostegno dell'economia. Dopo i primi minuti di scambi, il Dow cede 443,16 punti, l'1,43%; lo S&P 500 scende di 64,32 punti, l'1,67%; il Nasdaq e' in calo di 271,36 punti, l'1,99%. Il petrolio Wti al Nymex cede lo 0,32% a 52,44 dollari al barile.