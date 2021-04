Borse europee contrastate, al via la stagione delle trimestrali Usa

4' di lettura

La convinzione che l’aumento dell’inflazione statunitense in marzo, pur superiore alle attese degli analisti, non sia tale da modificare la politica monetaria della Fed continua a sostenere l’umore degli investitori, che tengono inoltre sotto osservazione l'avvio della stagione delle trimestrali Usa per capire se il buon andamento dei mercati trovi riscontro nei risultati societari. I listini azionari europei sono contrastati, mentre resta naturalmente sotto i riflettori anche l’andamento della pandemia e delle campgagne vaccinali dopo lo stop temporaneo al siero di Johnson & Johnson. Il FTSE MIB di Piazza Affari è frenato dalla debolezza del comparto bancario. Si mettono invece in luce i titoli del lusso, guidati da Moncler, dopo le indicazioni arrivati ieri dai dati sul fatturato del colosso francese Lvmh nel primo trimestre dell'anno.

Bce: da Next generation Ue +5% Pil, vaccini cruciali per ripresa

Sul fronte macroeconomico, intanto, la Bce ha annunciato che il piano Next Generation EU potrà avere un impatto pari al 5% del Pil dell'eurozona, se usato pienamente. Il rapporto annuale sull'attività dell'Eurotower, inoltre, sottolinea inoltre che il sostegno fiscale sia a livello nazionale che della Ue «è stato essenziale per mitigare l'impatto della pandemia sull'economia. Sebbene una contrazione economica temporanea e profonda fosse inevitabile a causa dei blocchi», si legge nel documento, «era importante ridurre al minimo i danni permanenti all'economia proteggendo le capacità di produzione e i posti di lavoro».

In un'audizione presso la commissione affari economici e monetari del Parlamento europeo, intanto, il numero due della Bce, Luis de Guindos, ha spiegato che «le vulnerabilità a medio termine rimangono elevate», anche se «il sostegno pubblico è riuscito a contenere i rischi immediati per la stabilità finanziaria». De Guindos ha confermato la previsione per una forte ripresa dell'economia nel secondo semestre, ribadendo tuttavia che il successo della campagna di vaccinazione anti Covid è fondamentale «per evitare che si concretizzino rischi al ribasso».

Lvmh supera i 300 miliardi di capitalizzazione

Tra i titoli milanesi, come detto il settore del lusso è in evidenza al traino di Lvmh, che alla Borsa di Parigi ha superato per la prima volta i 300 miliardi di capitalizzazione. I numeri dei ricavi del primo trimestre sono «ben sopra le attese», sottolinea Equita, precisando che «la sorpresa principale è nel settore moda e pelletteria», che ha messo a segno una crescita organica del 52% su base annua contro il +30% stimato dal mercato. Le notizie arrivate dal colosso francese, aggiungono gli esperti, fanno «ben sperare anche per la redditività, vista la forza delle divisioni a più alto margine». Equita ha così alzato le stime di fatturato e utile netto 2021 rispettivamente del 9% e del 15 per cento. A Piazza Affari gli acquisti premiano così, oltre a Moncler, anche Tod's e Brunello Cucinelli.

Bene St grazie al giudizio di BofA, il rincaro del greggio premia Tenaris

Sul Ftse Mib si mette in evidenza anche Stmicroelectronics dopo che Bank of America ha confermato il giudizio "buy" sul titolo. Considerando che l'azione è stato più penalizzata di altre del comparto da inizio anno, per i timori legati a un contratto con Apple, secondo BofA l'attuale quotazione rappresenta un interessante prezzo per investire nel gruppo. Gli analisti della banca Usa ritengono infatti che «molte brutte notizie siano già scontate dal prezzo».