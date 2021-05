Maggio si apre di slancio per le Borse europee col rimbalzo dei titoli auto, Milano +1,1%

3' di lettura

Il rimbalzo dei titoli del settore auto, dopo la recente debolezza, ha trascinato al rialzo i listini azionari europei, che aprono di slancio il mese di maggio. Le quotazioni del comparto, spiegano dalle sale operative, rialzano la testa alla vigilia della pubblicazione dei conti trimestrali dei principali costruttori, mentre le prospettive di mercato appaiono più rosee dopo i mesi di gelata dovuta al lockdown. La "maglia rosa" di giornata a livello continentale va a Piazza Affari, dove sul FTSE MIB gli ordini di acquisto hanno premiato i titoli della cosiddetta "galassia Agnelli". Nel mercato dei cambi, l'euro si è rafforzato nei confronti del dollaro dopo che il segretario all'Economia Usa, Janet Yellen, ha dichiarato che è improbabile che il piano economico del presidente Joe Biden metta sotto pressione i prezzi (in chiusura la moneta unica passa di mano a 1,20 dollari). In rialzo il prezzo del petrolio mentre i mercati sperano nella ripresa, dopo che il commissario europeo, Paolo Gentiloni, ha dipinto un quadro di rilancio, anche per l'Italia, a una decina di giorni dalla diffusione delle nuove stime per l’economia del Vecchio Continente.

Al top la "galassia Agnelli", in testa Unipol

A Piazza Affari, come nel resto d’Europa, sono rimaste sotto osservazione - nella seduta del 3 maggio - le azioni del comparto auto, dopo l’allarme emerso nei giorni scorsi sul rallentamento della produzione provocato dalla carenza di chip. Chiusura debole per Stmicroelectron mentre ha recuperato posizioni Atlantia dopo che il cda ha convocato il prossimo 31 maggio l'assemblea degli azionisti per l'esame dell'offerta vincolante per l'acquisto dell'intera partecipazione dell'88,06% del capitale di Autostrade per l'Italia presentata dal consorzio formato da Cdp, Blackstone e Macquarie.

Giornata positiva per le banche, in attesa delle trimestrali, a partire da Unicredit e Banco Bpm. A guidare il listino principale è stata Unipol. Scatto finale, invece, per i titoli della "galassia Agnelli" con Ferrari, la holding Exor e Cnh Industrial che terminano ai primi posti del Ftse Mib.



Risale a fine giornata anche Eni dopo che le azioni hanno risentito sia della trimestrale, risultata deludente nonostante il ritorno all'utile, sia della debolezza delle quotazioni del greggio.

Boom di Exprivia, occhi su Danieli

Exprivia è stata premiata a Piazza Affari nel giorno della pubblicazione dei conti del 2020. L'azienda ha archiviato il bilancio dell'anno scorso con ricavi totali pari a 167,8 milioni, stabili rispetto ai 168,5 milioni del 2019. In rialzo a fine seduta anche Danieli Ord finita sotto la lente di Equita. La sim consiglia un "buy" sui titoli della società e indica le azioni nella versione risparmio come ‘Best Pick 2021’. Infine, la Juventus Fc non ha particolarmente risentito dello scudetto del campionato di Serie A andato all'Inter.