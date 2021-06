Europa in rialzo, la Bce rassicura. A Milano scattano Amplifon e Diasorin

4' di lettura

Archiviate le incertezze della prima parte della giornata, innescate dai dubbi, comunque non ancora del tutto dissipati, sulle prossime mosse della Federal Reserve, le Borse europee hanno imboccato con decisione la via dei rialzi. Questo perché, mentre gli investitori cercano di interpretare i messaggi inviati dai vertici Federal Reserve su inflazione e quantitative easing, nel Vecchio Continente la Bce ha cercato di dare rassicurazioni sulla traiettoria futura della politica monetaria, sulla crescita e sui mercati. Nel bollettino economico, l'Eurotower ha sottolineato che un ritiro prematuro delle misure di sostegno indebolirebbe la ripresa, in un momento in cui questa sta prendendo piede (la Bce anticipa che il Pil dell'Eurozona tornerà a livelli pre-Covd nel primo trimestre 2022). Secondo Francoforte, inoltre, le pressioni sui prezzi rimarranno nel complesso contenute, in un contesto in cui i rischi sulle prospettive di crescita sono bilanciati. Per quanto riguarda i mercati, infine, la Bce non vede segnali evidenti di sopravvalutazione dei corsi azionari.

Tuttavia l'incertezza sull'azione della Fed, che alla vigilia non avevano rinfrancato i mercati, invitano comunque gli investitori alla cautela. In questo contesto, gli indici europei sono tutti in territorio positivo il FTSE MIB di Milano, il CAC 40 di Parigi, il DAX 30 di Francoforte, dopo il rialzo maggiore delle previsioni dell'indice Ifo sulla fiducia delle imprese tedesche (101,8 punti a giugno), l'IBEX 35 di Madrid, il Ftse 100 di Londra e l'AEX di Amsterdam. Gli investitori attendono l'esito del vertice della Banca di Inghilterra oltre che, dagli Stati Uniti, la pubblicazione dei dati sugli ordini di beni durevoli e sulle richieste di sussidi di disoccupazione. Nell'attesa i future di Wall Street sono in rialzo.



I mercati guardano alla posizione della Fed

Dopo che il numero uno della Federal Reserve, Jerome Powell, è tornato a minimizzare il rischio inflazione, il presidente della Fed di Dallas, Roberto Kaplan, ha dichiarato che la ripresa economica raggiungerà la soglia prevista per l'avvio del tapering, l'uscita graduale, dalle misure di sostegno prima di quanto molti si aspettino. Visione confermata dal numero uno della Fed di Atlanta, Raphael Bostic, secondo il quale la banca centrale potrà decidere di rallentare gli acquisti di asset nei prossimi mesi. Così, al netto del fatto che gli indici americani sono in prossimità dei massimi storici, gli investitori sono comunque nervosi, non riuscendo a capire se il picco dell'inflazione sia momentaneo o strutturale.

Pirelli in calo, accelerano Amplifon e Diasorin

Tra i titoli milanesi a maggiore capitalizzazione, Pirelli & C è in coda al Ftse Mib dopo che gli analisti di Goldman Sachs hanno abbassato la raccomandazione sul titolo consigliando di vendere l'azione, mentre la migliore è Amplifon, sostenuta dalla buona giornata del comparto sanitario. Bene anche Davide Campari, Diasorin e Cnh Industrial. Acquisti su Stmicroelectron, che ha annunciato una partnership con Tower Semiconductor in base al quale St ospiterà Tower nella fabbrica Agrate R3 da 300 mm attualmente in costruzione nel suo sito di Agrate Brianza.

Tra le «piccole» bene Mediaset con dati raccolta pubblicità

Fuori dal Ftse Mib seduta positiva per Mediaset, dopo le indicazioni sull'andamento della raccolta pubblicitaria fornite in assemblea dal presidente Fedele Confalonieri. Nei mesi di aprile e maggio, ha spiegato, la raccolta in Italia è «praticamente raddoppiata» rispetto agli stessi mesi del 2020 che furono interamente penalizzati dal lockdown. «Quanto all'evoluzione della raccolta possiamo anticipare che il primo e il secondo trimestre del 2021 hanno avuto una performance positiva, anzi più che positiva: il primo trimestre ha segnato un +6,1% (verso un mercato a -1,4%) e il secondo trimestre è un trimestre da record: i dati non sono ancora consolidati e ufficiali, ma aprile e maggio hanno praticamente raddoppiato la raccolta del 2020».