Le Borse tentano l'allungo, Piazza Affari trainata dalle banche

(Il Sole 24 Ore Radiocor) -Le Borse europee tentano di allungare il passo dopo un avvio prudente trainate dagli acquisti su auto, banche ed energia. Venerdì i timori di recessione e le prospettive di nuove strette da parte delle banche centrali venerdì avevano tarpato le ali al tentativo di rimbalzo dei listini. L'incertezza rimane comunque elevata anche alla luce dell'assenza di indicazioni da Wall Street - chiusa per la festività del Juneteenth, giornata che celebra la fine della schiavitù - dopo le pesanti perdite accumulate la settimana scorsa post Fed, mentre il Far East ha vissuto un'altra seduta negativa: per lo Msci Index asiatico è l'ottava consecutiva, record negativo da febbraio 2020. In una giornata che non si annuncia particolarmente ricca di dati macro - ma in settimana sono attesi due interventi del presidente della Fed Jerome Powell - il FTSE MIB guadagna così terreno pur essendo frenato per lo 0,29% dallo stacco del dividendo da parte di sette big. Tra i principali titoli milanesi, si mette in luce Eni dopo l'ingresso nel più grande progetto al mondo per il gas naturale liquefatto in Qatar. Bene le banche, guidate da Intesa Sanpaolo e Finecobank.

Eni in evidenza dopo ingresso nel maxi progetto Lng in Qatar

Per quanto riguarda Eni, La società guidata da Claudio Descalzi è stata selezionata da QatarEnergy come nuovo partner internazionale per l’espansione del progetto North field east (Nfe), nel paese del Golfo. Nel dettaglio, l'intesa prevede la creazione di una nuova joint venture che deterrà il 12,5% del progetto, che avrà una capacità di liquefazione pari a 45 miliardi di metri cubi l'anno, per una durata di 27 anni. Nella joint venture QatarEnergy deterrà una quota del 75% e Eni il restante 25%. Tramite un investimento da 28,75 miliardi di dollari, Nfe dovrebbe entrare in produzione entro la fine del 2025 e aumenterà in modo rilevante la capacità di esportazione di Gnl del Qatar. Grazie all'operazione, secondo gli analisti di Equita, Eni migliora la diversificazione delle fonti energetiche assicurandosi l'accesso al produttore leader nel Lng e rafforza la presenza in Medio Oriente. Equita su Eni ha un giudizio "buy" con target price a 18,5 euro; stessa valutazione da parte di Akros, che però ha un prezzo obiettivo di 16,5 euro: secondo i suoi analisti l'operazione è positiva e migliora la diversificazione del gruppo petrolifero.



Spread stabile a 201 punti, petrolio ancora giù

Sull'obbligazionario è stabile, a ridosso di quota 200 punti, lo spread tra BTp e Bund sul mercato secondario telematico Mts dei titoli di Stato europei, con i titoli italiani che hanno beneficiato, la scorsa settimana, degli annunci sulle misure anti-spread della Bce. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark e il pari scadenza tedesco si attesta a 201 punti, lo stesso valore registrato nel finale di venerdì. Sale leggermente al 3,70% il rendimento del BTp decennale benchmark che aveva segnato un'ultima posizione al 3,69% al precedente closing.

Dopo il crollo di venerdì e un tentativo di recupero in avvio, torna a scendere il prezzo del petrolio: il future agosto sul Wti cede lo 0,55% a 107,4 dollari al barile, mentre l'analoga consegna per il Brent perde l'1,02% a 111,97 dollari. Il gas consegna luglio ad Amsterdam rimbalza del 7% a 126 euro dopo le nuove restrizioni alle forniture dalla Russia. Il Bitcoin cerca di difendere quota 20mila dollari riconquistata domenica. Sul mercato dei cambi, l’euro risale a 1,0525 dollari (da 1,0465 di venerdì) mentre il dollaro/yen è a quota 134,82, ripiegando dai 135,17 di venerdì (massimo degli ultimi 24 anni). Il rapporto euro/yen è a 141,91 (da 141,45).

Tokyo ancora debole, il Nikkei chiude a -0,7%

La Borsa di Tokyo ha chiuso una seduta debole dopo le pesanti perdite della scorsa settimana in un contesto di incertezze sulle prospettive economiche globali con la stretta monetaria negli Stati Uniti e in Europa. L'indice Nikkei dei titoli guida, ha perso lo 0,7% a 25771,22 punti dopo aver aperto in positivo. Il più ampio indice Topix è sceso dello 0,92% a 1.818,94 punti. Per gli analisti è probabile che le azioni giapponesi rimarranno volatili fino a quando le azioni statunitensi non si stabilizzeranno.