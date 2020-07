Borse, Madrid paga la nuova paura Covid. Wall Street spera nella fase 3 del vaccino Timori per il ritorno del virus in Spagna. Listini in rosso, tranne Francoforte grazie a dati macro positivi. Euro sopra quota 1,17 dollari. Oro viaggia verso record storico 2.000 dollari. Spread in leggero rialzo, ma sotto 150 punti di Stefania Arcudi e Andrea Fontana

(ASSOCIATED PRESS)

Timori per il ritorno del virus in Spagna. Listini in rosso, tranne Francoforte grazie a dati macro positivi. Euro sopra quota 1,17 dollari. Oro viaggia verso record storico 2.000 dollari. Spread in leggero rialzo, ma sotto 150 punti

4' di lettura

Le speranze in arrivo dagli Usa per la "fase 3" del vaccino anti-Covid stavolta non bastano alle Borse europee, che viaggiano in rosso a causa dell'esplosione dei contagi in Spagna (e non solo). Fa eccezione Francoforte grazie a dati macro sopra le attese. I timori di una seconda ondata di contagi da coronavirus - in particolare per le situazioni in Spagna, Olanda e Belgio - arrivano mentre i mercati attendono indicazioni dal meeting della Federal Reserve, le nuove misure di stimolo all'economia Usa e le trimestrali di big come Amazon, Apple, Facebook e Alphabet in cima all'agenda. Dopo la decisione del Regno Unito di imporre la quarantena ai viaggiatori di ritorno dalla penisola, le vendite stanno penalizzando i titoli legati ai trasporti e al turismo (a Madrid brusco calo per Iag, la holding di Iberia e Britsh Airways, idem per Melia Hotels), con il settore penalizzato in tutta Europa. Inoltre, la debolezza del dollaro spinge il cambio euro/dollaro sopra quota 1,17 dollari, mentre l'oro ha toccato il massimo storico e marcia verso i 2.00 dollari.

A Piazza Affari svetta Atlantia, corre Italgas

Spicca in positivo Atlantia, che guadagna quasi quattro punti: se è probabile che la data di oggi, 27 luglio, per definire l'operazione di riassetto di Aspi non sarà rispettata, gli investitori sono concentrati su possibile modifiche allo schema del riassetto, mentre il fondo inglese TCI, socio di Atlantia, è contrario alle modalità del riassetto ed è pronto a dare battaglia. Corre anche Italgas che, già in rialzo prima della pubblicazione dei conti, si è poi confermata in positivo: nel primo semestre l'utile è calato, ma la società ha detto di non attendere impatti significativi dal Covid-19 sui conti del 2020. Scivola Ubi Banca, che cede più del 4%, mentre Intesa Sanpaolo è in modesto rialzo: secondo i dati aggiornati a venerdì, l'opas, che si chiude domani sera, ha raccolto adesioni pari al 32,6% del capitale. La ragione del calo di Ubi è di carattere tecnico ma dà il segnale - secondo quanto dicono gli operatori - sul fatto che i giochi sono fatti nella partita dell'Opas: con la chiusura dell'offerta prevista per il 28 luglio, infatti, non è possibile portare in adesione i titoli acquistati il 27 e il 28 luglio e questo ha fatto immediatamente scendere l'appeal sul titolo. In coda al listino Telecom Italia: secondo gli operatori il titolo, che viene da quattro cali consecutivi, paga il generale malumore degli investitori sul comparto delle telecomunicazioni dopo le prime trimestrali di alcune big del settore come Vodafone e Kpn.

Fuori dal Ftse Mib balzo per Techedge, positiva Retelit

Fuori dal listino principale, balzo per Techedge, società di servizi It oggetto dell'opa annunciata da parte del fondo di private equity One Equity Partner. Le quotazioni sono salite a 5,34 euro per azione, in pratica allineandosi alla proposta messa sul piatto dal fondo che ha già l'accordo con alcuni azionisti della società. Corre anche Retelit, dopo la sentenza del Tar del Lazio che ha dato ragione alla società delle reti di telecomunicazione contro la Presidenza del consiglio dei ministri italiano. Infine, Mediaset e Mediaset Espana registrano perdite evidenti sui rispettivi listini a Milano e Madrid dopo l'ennesimo stop all'operazione di aggregazione tra le due società nella holding olandese MFE, ma si fa sentire - in particolare sulla controllata spagnola - la situazione generale di preoccupazione peril riacuirsi dei contagi nella penisola iberica.

Oro tocca record storico e marcia verso quota 2.000 dollari

La «febbre dell'oro» non si placa e il metallo prezioso continua la sua corsa al rialzo, stracciando il record fissato a settembre 2011 e toccando il massimo storico di 1.943,92 dollari l'oncia. La pandemia di coronavirus e le tensioni tra Washington e Pechino pesano sull'umore degli investitori, che si rivolgono verso asset sicuri. La marcia dell'oro non sembra destinata a fermarsi presto e la soglia dei 2.000 dollari appare a portata di mano, come ritengono gli analisti di Investing.com e Ubs, questi ultimi convinti che possa essere toccata già a settembre. «L'oro ha sfondato quota 1.900 dollari, ma il superamento della soglia di 2.000 dollari l'oncia sembra solo una questione di quando, non di se», ha detto Barani Krishnan, senior commodities analyst di it.investing.com, sottolineando che «ci sono però molti fattori push-and-pull sullo sfondo di questo rally», per esempio le aspettative di azioni di stimolo in tutto il mondo dopo il piano di aiuti dell'Ue da 750 miliardi e le discussioni al Congresso americano sul pacchetto Cares 4.0 che dovrebbe portare altri 1.000 miliardi di dollari nel mix di stimoli. «Il dollaro continua ad aumentare, spingendo i metalli preziosi al rialzo, anche se le tensioni tra Stati Uniti e Cina stanno sostenendo il biglietto verde da un completo tracollo. Quindi, l'oro a 2.000 dollari è un’ipotesi molto probabile, ma ci possiamo aspettare una certa volatilità su livelli così elevati. Nel frattempo potremmo benissimo raggiungere un nuovo record al rialzo per i future sull'oro a 1.912 dollari e oltre», ha detto Krishnan.

Euro sale sopra 1,17 dollari, massimo da settembre 2018

Nella prima seduta della settimana proseguono le pressioni sul dollaro, penalizzato dalle tensioni tra Stati Uniti e Cina e dalle preoccupazioni sulla pandemia, che se non sarà riportata sotto controllo potrebbe mettere a dura prova la tenuta dell'economia americana. Così l'euro ha superato la soglia degli 1,17 dollari per la prima volta in 22 mesi e si è portato a 1,1725, livello che non si vedeva da settembre 2018. Anche il Dollar Spot Index è sceso dello 0,8% portandosi ai minimi in un anno e mezzo. Il biglietto verde è anche ai minimi da metà marzo sullo yen a 105,65 e al punto più basso in cinque anni sul franco svizzero a 0,9175. «Il quadro di breve termine sembra ancora favorevole per la moneta unica, ma l'incertezza sul ritmo della ripresa economia e i rischi geopolitici minacciano la sostenibilità di questo slancio. Ciò potrebbe ridurre le pressioni che portano alle vendite sul biglietto verde», hanno detto gli analisti di Unicredit.