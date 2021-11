Borse europee cercano il recupero con occhi su Covid. A Milano Tim ancora in rally

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le Borse europee danno segnali di risveglio dopo una seduta segnata dalle vendite per i timori legati al rischio tassi e alla prospettiva di nuovi lockdown, mentre salgono ancora i prezzi del petrolio e i tassi del Treasury americani a 10 anni restano in area 1,63% prima della pubblicazione dell'indicatore Pce sull'inflazione Usa e dei verbali del meeting della Federal Reserve del 2-3 novembre scorsi.

Proprio l'atteggiamento della banca centrale Usa nei confronti dell'inflazione, con il mercato a scommettere su un primo rialzo dei tassi a giugno 2022, è stato alla base del malumore delle ultime sedute che si è tradotto in rendimenti in aumento sui titoli di Stato e azionario in discesa. Così salgono il FTSE MIB di Milano, il CAC 40 di Parigi, il DAX 40 di Francoforte, il Ftse 100 di Londra, l'IBEX 35 di Madrid e l'AEX di Amsterdam.

Tim scatta su rumors rilanci Kkr, Enel poco mossa

Le azioni Telecom Italia scattano dopo i nuovi rumors, smentiti, sulla possibilità che Kkr stia già valutando un netto rialzo dell'offerta pubblica per il gruppo tlc. Il titolo è arrivato fino a 47 centesimi, dai 43 della chiusura di ieri e dagli 0,505 euro della manifestazione di interesse di Kkr. Secondo indiscrezioni dal lato dell'offerente le valutazioni si stanno spingendo verso 0,70-0,90 euro per azione anche per convincere la resistenza del primo azionista Vivendi. Banca Mediolanum è in rialzo nel giorno della scomparsa del suo fondatore, Ennio Doris. La Borsa non ha reagito con nervosismo alla notizia, visto che Doris aveva da tempo lasciato le cariche operative al figlio Massimo. Enel poco mossa dopo la presentazione del piano.

Andamento dello spread Btp / Bund





Spread si allarga e va verso 130 punti

Andamento negativo per i BTp scambiati sul secondario telematico Mts. Le tensioni della vigilia, che hanno provocato un deciso allargamento dello spread con i Bund, sono ancora presenti e il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (IT0005436693) e il titolo di pari durata tedesco è indicato a 129 punti dai 128 punti base del finale di martedì. I timori per un cambio di rotta della politica monetaria penalizzano il reddito fisso e i rendimenti del decennale italiano continuano a crescere all'1,07% dall'1,05% del closing della vigilia (0,94% lunedì).

Petrolio in rialzo, occhi su decisioni Usa su riserve

Il barile di petrolio consolida i livelli di ieri raggiunti dopo l'accoglienza negativa del mercato all'accordo tra Usa e altri Paesi per usare le riserve di greggio per raffreddare la scalata dei prezzi: per gli operatori l'intervento, anche se non dovesse innescare una reazione a breve dell'Opec+, ha portata temporanea e non è in grado di riequilibrare il rapporto tra domanda e offerta. Il Brent gennaio tratta a 82,4 dollari al barile, il Wti gennaio a 78,6 dollari al barile.