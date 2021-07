Borse europee con il freno tirato. Spread in calo sotto 100 punti

4' di lettura

Dopo un tentativo di recupero, le Borse europee imboccano la via dei ribassi, scoraggiate anche da una Wall Street debole, al ritorno dalla pausa per l'Independence Day. Proseguono dunque con affanno il FTSE MIB di Milano, il CAC 40 di Parigi, il DAX 30 di Francoforte, il Ftse 100 di Londra, l'IBEX 35 di Madrid e l'AEX di Amsterdam.

Il focus è sui prezzi del petrolio: prima di invertire tendenza e passare in territorio negativo, il Brent ha allungato fino ai massimi dall'estate 2018 e il Wti si è portato sui livelli del 2014, a causa del mancato accordo tra i Paesi Opec+ sui livelli di produzione.

«Rimaniamo positivi sui mercati azionari - dice Luigi Nardella di Ceresio Investors - le economie continuano a recuperare rapidamente e la liquidità rimane abbondante. Tuttavia valutazioni più elevate implichino prospettive di guadagno inferiori e rischi maggiori. La bassa volatilità però consente di implementare strategie di protezione – acquisto di opzioni put – a costi relativamente contenuti».

Wall Street in calo, crolla Didi (-23%)

Andamento in calo a Wall Street, dopo le chiusure record di venerdì e all'indomani della chiusura per il Giorno dell'Indipendenza. Non aiutano i dati sul settore servizi, con gli indici Pmi e Ism in calo e a livelli al di sotto delle stime. Sul fronte azionario, il titolo di Didi Global crolla di oltre il 20%, dopo che la Cina ha imposto ai negozi di app di rimuovere l'applicazione della «Uber cinese», citando timori per la sicurezza dei dati degli utenti, e aver aperto un'indagine. Il Wall Street Journal ha poi scritto che Didi sarebbe stata consigliata dalle autorità cinesi di rinviare il debutto al Nyse e di rivedere la sicurezza della sua rete.

Pechino verso stretta su quotazioni aziende cinesi all'estero

Il governo cinese intende inasprire le regole per le società che cercano di quotarsi all'estero e cambiare il suo processo di approvazione per le offerte pubbliche iniziali. Le mosse, che sono state rese note attraverso l'agenzia di stampa statale Xinhua, potrebbero complicare i tentativi delle aziende cinesi di raccogliere fondi dalle vendite di azioni negli Stati Uniti. Le disposizioni prevedono che i regolatori rafforzino la «cooperazione normativa transfrontaliera» e rendano più stringenti le regole sulla sicurezza dei dati e altre informazioni riservate. Le linee guida fanno riferimento ai «profondi cambiamenti in atto nell'ambiente economico e finanziario» che vedono quella che le autorità definiscono «una crescente illegalità nel mercato dei capitali» che ha reso la supervisione regolamentare più impegnativa.



A Milano le vendite colpiscono Tim, bene Stellantis

Tra i titoli del Ftse Mib, Stellantis viaggia in calo, ma fa meglio del resto del comparto auto grazie all'investimento da 100 milioni di sterline nello stabilimento Vauxhall di Ellesmere Port, che sarà usato per produrre veicoli elettrici. Dopo un balzo iniziale arretra Amplifon che ha annunciato una nuova joint venture in Cina con uno dei primari retailer locali. Sotto i riflettori i petroliferi (Saipem ed Eni), che seguono l'andamento del greggio e quindi girano in ribasso dopo l'avvio in accelerata. Le vendite colpiscono Telecom Italia dopo l'annuncio dei ricambi nel management unita alle indiscrezioni sulla tempistica più lunga nel riassetto di Open Fiber. Fiacche le banche con realizzi su Mediobanca dopo il balzo della vigilia in scia alla notizia del rafforzamento di Leonardo Del Vecchio nel capitale.

Tra le piccole occhi su Ovs, Sicit e le debuttanti su Aim

In altalena Ovs il cui cda ha approvato i termini dell'aumento di capitale da 80 milioni di euro deliberato a fine 2020. Balzo per Sicit Group a 16,75 euro dopo che NB Renaissance ha alzato a 16,80 euro per azione l'offerta pubblica d'acquisto che si chiuderà venerdì. Acquisti boom per le società che debuttano sull'Aim: Id-Entity e Spindox.